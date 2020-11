STM:n Voipio-Pulkki: Tilanne on ”räjähdysherkkä” – kertoi pienestä huolestuttavasta trendistä koronatestauksessa

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoi tänään STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronatiedotustilaisuudessa, että koronatilanne ”ei nyt millään tavalla ole rauhoittava tällä hetkellä”. Johannes Ijäs Demokraatti

– Pikemminkin räjähdysherkkä.

Suomessa on Voipio-Pulkin mukaan nyt hyvin vähän sellaisia alueita, joissa voidaan selkeästi sanoa, että ollaan menossa parempaan päin.

Vaasa kävi aivan eri suuruusluokassa kuin mikään muu alue, mutta se on nyt esimerkki siitä, että tilanne voi parantua ja tautia saadaan kuriin.

Tilanne on kuitenkin Voipio-Pulkin mukaan tällä hetkellä se, että tautitapauksia ja tartuntoja on koko maassa.

– Koronavirustartunnat ovat valitettavasti jälleen kasvussa. Positiiviset tartuntalöydökset ja sairaala- ja tehohoitoviikot ovat kovaa faktaa.

– Alueelliset vaihtelut ovat edelleen aika suuria, mutta yleistaso on noussut. Suosituksia ja rajoituksia on otettava paikallisesti joka puolella Suomea käyttöön, koska meillä on myös näyttöä siitä, että näin mitä ilmeisimmin voidaan vähentää mahdollisia altistumistilanteita, Voipio-Pulkki totesi.

Testeihin hakeutuminen matalalla kynnyksellä on hänen mukaansa todella tärkeää.

– Toivottavasti tämä pieni trendi siihen, että testien määrä olisi laskussa kääntyy taas uudestaan nousuun. Koska kapasiteettia meillä kyllä on. Tämä koskee nyt erityisesti lieväoireisia nuoria, koska me tiedämme, että oppilaitoksissa on ollut nyt joukkoaltistumisia, hän huomautti.