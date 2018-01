Stockmannin herkkuja turha yrittää ostaa tänään

Työsaarto pysäyttää rahoitusalan tilausten toimitukset ja viankorjaukset ICT-alalla 4. – 5. tammikuuta. Eri alojen välinen tuki ja solidaarisuus on vastaus työnantajaliittojen kovaan linjaan työehtosopimusneuvotteluissa.

Rahoitusala ja Danske Bank ovat olleet sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta lähtien, eivätkä neuvottelut etene. Umpikujan taustalla ovat erimielisyydet muun muassa palkkaratkaisun ja viikonlopputyön ehtojen osalta. Rahoitusalaa uhkaa uusi lakko jälleen ensi viikolla. ICT-ala tukee neuvotteluita työsaarrolla.

Jos rahoitusalan lakko 4.-5.1.2018 toteutuu, työsaarto alkaa 4.1.2018 klo 6.00 ja loppuu 5.1.2018 klo 23.59.

– Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu tiistaina 2.1.2018. Pron neuvottelijat tekevät sovittelussa kaikkensa, jotta ratkaisu löytyy, toteaa rahoitusalan neuvotteluista vastaava johtaja Antti Hakala Prosta.

Tilanne on vaikea ja kiistasta on muodostumassa hyvin periaatteellinen. Jotta rahoitusalalla saataisiin aikaan edes kelvollinen työehtosopimusratkaisu, on Ammattiliitto Pron hallitus päättänyt toimeenpanna ICT-alalla rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä olevia yrityksiä koskevan työsaarron. Työsaartoon osallistuvat Pron ICT-alan sopimuksen piirissä olevat asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt, ja työsaarto koskee koko alaa.

YTN tukee saartoa suosittamalla, että YTN-liittojen jäsenet pysyvät omissa tehtävissään eivätkä tee Ammattiliitto Pron jäsenten saarron alaisia tehtäviä Teliassa, Elisassa ja DNA:ssa.

Työsaarto pysäyttää rahoitusalan tilausten toimitukset ja viankorjaukset

Työsaarto on tukilakon kaltainen työtaistelutoimenpide, jossa ICT-alan toimihenkilöt kieltäytyvät työskentelemästä saarron alaisten yritysten kanssa. Saarron piirissä olevien yritysten tilaamia töitä ei tehdä. Käytännössä työsaarto vaikuttaa niin, että esimerkiksi mitään uusia tilauksia ei toimiteta, eikä myöskään mahdollisia vikoja korjata. Työsaarron alaiset työt jätetään odottamaan ja ne tehdään vasta sen jälkeen, kun saarto päättyy. Liiton päättämä työsaarto on laillinen tukitoimenpide.

Työsaarron piirissä ovat esimerkiksi kaikki Osuuspankit, POP Pankit ja Säästöpankit, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea ja S-Pankki.

– On tärkeää, että solidaarisuutta eri toimialojen välillä löytyy. Työnantajaliitot ovat keskenään paaluttaneet tällä kierroksella kantansa esimerkiksi palkankorotustasoon hyvin tiukasti kiinni. Ammattiliittojen on tehostettava yhteistyötään kelvollisten työehtosopimusratkaisujen aikaansaamiseksi, toteaa Antti Hakala.

Pankit avautuvat viikonlopun ja uudenvuoden jälkeen seuraavan kerran tiistaina 2. tammikuuta, jolloin osapuolet myös jatkavat työriidan sovittelua.

Juttua päivitetty tiedolla sovittelun jatkumisesta.