Stoltenberg haluaa Euroopan lisäävän asetuotantoa

Euroopan tulee lisätä asetuotantoaan, jotta Ukrainalle lähetettävää apua voidaan kasvattaa ja omia varastoja täydentää, sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kehottaa saksalaislehti Welt am Sonntagin haastattelussa.

- Tämä tarkoittaa siirtymistä hitaasta, rauhanajan temposta korkeatempoiseen konfliktituotantoon.

Pääsihteeri painotti, ettei Nato pyri sotaan Venäjän kanssa, mutta liittouman tulee varautua mahdollisiin riitaisuuksiin, jotka voivat kestää kymmeniäkin vuosia. Stoltenbergin mukaan yhteenkään Nato-maahan ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa.

Ukraina on pyytänyt kipeästi kaipaamiaan tykistöammuksia ja muita ammustarvikkeita liittolaisiltaan samalla kun Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisesta tulee pian kuluneeksi kaksi vuotta.

Tästä huolimatta Kreml jatkaa Stoltenbergin mukaan jatkuvasti uhkailujaan Nato-maita vastaan. Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaa vastaan on osoittanut Stoltenbergin mukaan sen, ettei rauhaa Euroopassa voi ottaa enää annettuna.

- Jos (Venäjän presidentti Vladimir) Putin voittaa Ukrainassa, ei ole takeita siitä, etteivätkö Venäjän aggressiot leviä laajemmalle. Joten Ukrainan tukeminen ja investoiminen Naton omiin kykyihin ovat parhaimmat puolustuksemme.

- Niin kauan kuin investoimme turvallisuuteemme ja pysymme yhdessä rintamassa, jatkamme kaiken aggression estämistä.

Nato-maiden puolustusministerit kokoontuvat seuraavan kerran Brysseliin helmikuun 15. päivänä.

SAKSAN liittokansleri Olaf Scholz ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehottivat yhdysvaltalaisia lainsäätäjiä hyväksymään pitkään viivästetyn Ukraina-apupaketin.

- Yhdysvaltain kongressin epäonnistuminen Ukrainan tukemisessa on lähellä rikollista laiminlyöntiä, Scholzia isännöinyt Biden sanoi pääkaupunki Washingtonissa.

- Se on pöyristyttävää.

Scholz kertoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että hän on luottavaisin mielin aseapupaketin hyväksymisen suhteen.

– Ilman Yhdysvaltain tukea ja ilman Euroopan maiden tukea Ukrainalla ei olisi mitään mahdollisuuksia puolustaa maataan.

Paketti on tällä hetkellä senaatin käsittelyssä, mutta sillä on edessään vielä suurempi este alahuoneessa, jos se ylipäänsä hyväksytään. Republikaaneilla on edustajainhuoneessa hienoinen enemmistö ja edustajat ovat pyrkineet liittämään apupaketin osaksi Yhdysvaltain eteläisen rajan niin sanottuja turvaamistoimia.

Senaatin apupaketti sisältäisi 60 miljardin dollarin (noin 56 miljardin euron) edestä avun lähettämistä Kiovalle.

Kaksikko keskusteli lisäksi Lähi-idän tilanteesta, jossa jännitteet ovat nousseet sen jälkeen kun kolme yhdysvaltalaissotilasta kuoli Jordaniaan tehdyssä iskussa. Yhdysvallat on vastannut iskuun pommittamalla muun muassa Irakia.