Stoltenberg: Naton vastausta kaasuputken rikkomiseen liian aikaista sanoa

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan on toistaiseksi liian aikaista sanoa, mikä tarkalleen voi olla sotilasliiton vastaus Viron ja Suomen väliseen infrastruktuuriin mahdollisesti kohdistuneeseen hyökkäykseen.

Stoltenberg puhui asiasta vastatessaan median kysymyksiin keskiviikkona Naton päämajassa puolustusministerien kokouspäivän jälkeen.

Stoltenbergin mukaan tutkimuksen tulokset vaikuttavat Naton mahdolliseen vastaukseen, joten siitä on liian aikaista puhua. Tämän jälkeen hän toisti sen, mitä sanoi jo aamulla.

- Mutta jos todistetaan, että tämä oli tarkoituksellinen hyökkäys jäsenmaiden kriittiseen merenalaiseen infrastruktuuriin, tämä olisi hyvin vakava tapaus, johon Nato vastaisi yhtenäisellä ja päättäväisellä vastauksella, hän sanoi.

Stoltenberg totesi, että merenalainen infrastruktuuri on haavoittuvaista, koska kyse on tuhansista kilometreistä putkia ja kaapeleita. Hän kuitenkin sanoi, että Natolla on kyvykkyyksiä ja tiedustelutietoa, joiden avulla voidaan pienentää ja minimoida riskejä sekä suojella kriittistä infrastruktuuria.