Stora Ensolta shokkiratkaisu – Paperiliiton Vanhala sanoo suoraan: ”Helvetin kova”

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti tänään, että se suunnittelee sulkevansa pysyvästi Sunilan sellutehtaan Kotkassa. Tehdas työllistää noin 270 henkilöä, joista suunniteltu sulkeminen koskisi arviolta 250 ihmistä. Rane Aunimo Demokraatti

Jos tai kun suunnitelma toteutuu, tehdas suljettaisiin tämän vuoden jälkipuoliskolla. Yhtiö ilmoitti torstaina aikovansa lopettaa Sunilasta selluntuotannon ja ligniinin erottamisen pysyvästi.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kommentoi Demokraatille, että vielä viime syksynä Stora Enson johto vannoi ligniinin nimeen, missä Sunilalla oli vielä vahva roolinsa. Vanhala arvioi, että Stora Enson ratkaisussa näkyy venäläisen nyt puuttuvan puun suuri merkitys metsäteollisuudelle ja Baltiasta tuotavan puun hinta rasittaa alaa.

Jättiyllätyksestä ei siis voida puhua.

– Kyllähän minä ehdin sitä surra jo etukäteen jonkin verran, että tämä varmaan tapahtuu, Vanhala huokaa.

Hän muistuttaa, että kerta on jo toinen, kun sunilalaiset varautuvat tehtaan sulkemiseen. Vuonna 2009 Stora Enso ehti ilmoittaa sulkevansa tehtaan, mutta tapahtui eräänlainen ihme ja sulkeminen peruttiin vielä samana vuonna.

Nyt Vanhala ei odota vastaavaa käännettä.

– Nyt samalle porukalle toinen tällainen. Muutosneuvottelut vasta alkavat ja kaikki on mahdollista, mutta en usko samanlaiseen ihmeeseen. Senkin sanon kyllä nyt ääneen. Kyllä se paikka nyt varmaan on siinä. Aika kova inhimillinen kärsimys ihmisille käydä kaksi kertaa se lopetus läpi, jos se nyt koskaan helppoa on.

Vielä toukokuussa kotkalainen Kymen Sanomat kirjoitti, ettei tehdasta olla sulkemassa. Vanhala sanoo, että olisi toimittajana jättänyt sen kirjoittamatta.

– Merkit olivat nähtävissä, että näin voi tapahtua. Ikävä kyllä näin nyt sitten tapahtui.

PAPERILIITTOLAISISSA tehtävissä Sunilassa on noin 170 henkilöä. Vanhalan mukaan myös moni vuoden 2009 tapahtumat kokeneista on edelleen tehtaalla.

– Sunilasta kun lähdet etsimään töitä ja kun Säätytalolta kuuntelee uutisia työttömyysturvan leikkauksista ja kaikesta mahdollisesta, niin varmaan uudella omistajaohjauksesta vastaavalla ministerilla on näytön paikka, miten hoidetaan tällaiset tyylikkäät siirtymiset.

Vanhala pitää selvänä, ettei kaikkia työntekijöitä saada sijoitettua Storan muihin toimipisteisiin. Myös alueellisesti sulkemispäätös on karu.

– Helvetin kova. Kymijoki jos puhdistuu metsäteollisuudesta tätä vauhtia, se on aika puhdas joki sitten kohta. Liian monta tehdasta sammunut sen varrelta.

Paperiliiton puheenjohtajan mukaan ”pudotuspeli on käynnissä” ja tehtaiden sulkemiset tuskin jäävät vielä tähän. Siksi Vanhala lähettää vielä terveisensä hallitusneuvottelijoille, että työttömyysturvaan koskeminen tällaisessa tilanteessa on järjetöntä.

Sulkemislistalla on myös De Hoopin kierrätettyjä kartonkeja valmistava tehdas Hollannissa, yksi kierrätetyn kartongin linja Ostrolekan tehtaalla Puolassa sekä Näpin saha Virossa. Yhteensä suunnitellut muutokset voivat johtaa noin 1 150 työntekijän vähennyksiin, josta hieman yli puolet liittyisi laitosten tai tuotantolinjojen sulkemisiin.