Strategiajohtaja iski tärkeän kuvan ruutuun – ”Meihin iskee helposti sellainen numerosokeus”

THL ja STM tiedottavat, että Suomessa on todettu koronavirustapauksia viikolla 12 hieman vähemmän kuin maaliskuun ensimmäisillä viikoilla. Epidemiatilanteissa on suuria alueellisia eroja. Heikoin tilanne on maan etelä- ja lounaisosissa. Ilmaantuvuus on edelleen hyvin korkea Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla.