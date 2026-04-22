22.4.2026 12:25 ・ Päivitetty: 22.4.2026 12:25
STT: Kotitalousvähennystä aiotaan korottaa kehysriihessä
Hallitus aikoo palauttaa kotitalousvähennyksen lähes vuoden 2024 tasolle. STT:n tietojen mukaan vähennyksen enimmäismäärä aiotaan nostaa 2 100 euroon, kun se vuonna 2024 oli 2 250 euroa.
Vähennysprosenttia ollaan nostamassa 35 prosentista 40 prosenttiin. Se tarkoittaa, että vähennystä voi saada yritykseltä ostetusta työstä 40 prosenttia työn osuudesta.
Sisällöstä kertoivat STT:lle yhden hallituspuolueen lähteet.
Hallitus ehti hallituskautensa aluksi laskea kotitalousvähennyksen enimmäismäärän 1 600 euroon.
Hallitus jatkaa kehysriihen neuvotteluita tulevien vuosien taloudenpidosta, ja asiat voivat vielä muuttua. Tarkoitus on, että päätöksistä kerrotaan tiedotustilaisuudessa keskiviikon aikana.
Kotitalousvähennyksen korotus on osa hallituksen toimia ihmisten arjen kustannusten helpottamiseksi. Siitä toivotaan myös osaltaan piristysruisketta rakennusalalle.
LISÄKSI hallitus on STT:n tietojen mukaan muun muassa antamassa korjausrakentamiseen 110 miljoonan euron suuruisen tukipaketin. Asiasta on kertonut aiemmin ainakin Yle.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi toimittajille iltapäivällä eduskunnassa käydessään, että tulossa on mittava paketti työllisyyteen, kasvuun, liikenteeseen, rakentamiseen ja Itä-Suomen tilanteen kohentamiseen.
Purran mukaan riihessä on kesken vielä muun muassa liikenteeseen liittyviä asioita. Pöydällä on ollut mediatietojen mukaan muun muassa työmatkavähennyksen parantaminen.
PERUSSUOMALAISET on pitänyt esillä liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista, mutta pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi jo tiistaina hallituksen pysyvän hallitusohjelmassa, ja sen perusteella jakeluvelvoitetta ei oltaisi alentamassa.
Hallitusohjelman mukaan jakeluvelvoitetta päinvastoin nostetaan asteittain maltillisesti.
Jakeluvelvoitteen tarkoituksena on edistää uusiutuvien polttoaineiden ja uusiutuvan liikennesähkön käyttöä.
Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa keskiviikkona, että puolustukseen on tulossa panostuksia. Hän on jo aiemmin kertonut, että muun muassa droonien havainnointiin ja torjumiseen voisi harkita erityisesti Rajavartiolaitokselle lisää rahoitusta.
STT/Sanna Nikula, Kaisu Suopanki, Saila Kiuttu
