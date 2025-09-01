Perussuomalaisilta tukea EU:n ilmastotavoitteille – linja muuttunut?

Hallituksen EU-ministerivaliokunta puoltaa EU-komission ehdottamaa päästövähennystavoitetta vuodelle 2040. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valiokunnan perjantaisen kokouspöytäkirjan mukaan ministerivaliokunta päätti puoltaa asiaa eivätkä paikalla olleet perussuomalaiset ministerit kirjanneet asiasta eriävää mielipidettä.

Asian mainitsi perjantaina myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

- Hallitukseni päätti tänä aamuna tukea komission 90 prosentin päästötavoitetta vuodelle 2040, Orpo sanoi von der Leyenille.

Komissio esitti heinäkuussa, että EU-maat vähentäisivät päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä suhteessa vuoden 1990 tasoon.

Suomen kanta on vahvistettava seuraavaksi valtioneuvoston istunnossa, jonka jälkeen se tulee julkiseksi.

PERUSSUOMALAISET viesti vielä kesällä, ettei se aio sitoutua tähän tavoitteeseen. Puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja linjasi Ylelle heinäkuussa, ettei puolue tule hyväksymään esityksen tukemista hallituksessa.

- Persuministeriöltä ei ole tullut mitään vihreän valon tapaistakaan eikä tule, Keskisarja sanoi Ylelle heinäkuussa.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) taas arvosteli STT:lle ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalaa (kok.) siitä, että tämä kertoi Suomen tukevan uutta ilmastotavoitetta ennen keskusteluita asiasta.

- Emme ole kuittaamassa tässä tilanteessa minkäänlaisia uusia kiristyksiä. Suomen täytyy pitää tiukasti kiinni hallitusohjelmakirjauksesta siinä, että me emme voi aiheuttaa energia- ja ilmastopoliittisilla linjauksilla lisäkustannuksia Suomelle, Ranne sanoi heinäkuussa.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja EU:n ilmastotavoitteisiin jo maaliskuussa 2024 ja tuolloin perussuomalaiset sen hyväksyi.

Ranne sanoi kuitenkin heinäkuussa STT:lle, että aiemmin muodostettu kanta perustui ”vanhoihin kuvioihin” ja olosuhteet ovat siitä muuttuneet.

STT tavoitteli maanantaina Rannetta kommentoimaan asiaa, mutta hän ei halunnut kommentoida.

EU:N vuoden 2040 tavoite on välietappi matkalla vuoteen 2050, jolloin EU:n on tarkoitus olla hiilineutraali. Lisäksi EU on asettanut vuodelle 2030 55 prosentin välitavoitteen päästövähennyksiä koskien.

Komission esitys vaatii vielä EU-tasolla jäsenmaiden sekä EU-parlamentin hyväksynnän. EU-parlamentissakin asiassa voi olla luvassa vielä monia vääntöjä.

Tiedeyhteisö on yksimielinen siitä, että päästöjä on leikattava. Esimerkiksi EU:n ilmastopaneeli on suosittanut 90 prosentin leikkauksia vuoteen 2040 mennessä vuoden 1990 tasosta.

Sanna Raita-aho/STT