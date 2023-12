STT sai tukea uutistoimintaan 200 000€ – ”Olemme vuosia kamppailleet taloushaasteissa”

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustusta uutismedioiden ja tiedonvälityksen tukemiseen yhteensä 69 eri yritykselle, joiden alla toimii yhteensä 188 eri mediaa. Suomen Tietotoimisto STT on yksi tuensaajista.

Avustus on tarkoitettu toimituksellista työtä tekevien ihmisten palkkoihin ja freelance-kustannuksiin. Tuen tavoitteena on tukea yhteiskunnallisesti tärkeää, totuudenmukaista tiedonvälitystä sekä monipuolista uutistoimintaa.

Tuen suuruus on laskettu toimituksellista työtä tekevien määrän ja freelance-kustannusten perusteella. STT:lle myönnettiin tukea 200 000 euroa, joka on yhdelle yrityskonsernille myönnettävän tuen enimmäismäärä.

STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen sanoo tiedotteessa, että tuki on myönteinen asia, vaikka se ei ratkaise uutistoimiston pidemmän aikavälin kannattavuusongelmaa.

– On todella tärkeää, että Suomessa valtio tukee vaikeana aikana mediaa. Kielialue ja markkina on pieni. Lisäksi alustajätit syövät yhä isomman osan mainoseuroista ja samaan aikaan paperi ja jakelu kallistuvat. Se vaikuttaa suoraan suomalaismediaan ja sitä kautta meihin. Olemme vuosia kamppailleet taloushaasteissa, koska uutistoimistossa on vaikea tehdä enää lisäsäästöjä vaarantamatta sen toimintakykyä.