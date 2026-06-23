Politiikka
23.6.2026 12:52 ・ Päivitetty: 23.6.2026 12:52
STT: Vihreiden puheenjohtajalle ei seurauksia poissaolosta
STT:n tietojen mukaan Sofia Virralle (vihr.) ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta tosi-tv-ohjelman kuvausten vuoksi.
Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tiistaina kokouksessaan.
Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Saman se oli todennut jo viime vuonna käsitellessään muun muassa kansanedustajien osallistumista tosi-tv-ohjelmiin.
NEUVOSTON mukaan osana edustajien palkkiolain uudistamistyötä tulisi arvioida, voisiko edustaja jatkossa palauttaa oma-aloitteisesti palkkionsa tai osan siitä joustavasti lyhyidenkin poissaolojen osalta.
Virta oli Erikoisjoukot-ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä.
Useat kansanedustajat ovat viime vuosina olleet poissa eduskunnasta tosi-tv-ohjelmiin osallistumisen vuoksi.
Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja.
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
17.6.2026 12:22
Eduskunnan hallinto: Näin neuvoimme Sofia Virran avustajaa poissaoloasiassa
Politiikka
16.6.2026 16:24
Sofia Virta: Olin Erikoisjoukot-kuvauksissa – halusin testata rajojani
Päätoimittajalta
16.6.2026 14:22
Tässä menee raja: puoluejohtaja ei voi kadota tositelevision kulisseihin