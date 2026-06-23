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Politiikka

23.6.2026 12:52 ・ Päivitetty: 23.6.2026 12:52

STT: Vihreiden puheenjohtajalle ei seurauksia poissaolosta

LEHTIKUVA / VILJA SIRVIÖ
Sofia Virta (vihr.) eduskunnan täysistunnossa 3. kesäkuuta.

STT:n tietojen mukaan Sofia Virralle (vihr.) ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta tosi-tv-ohjelman kuvausten vuoksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tiistaina kokouksessaan.

Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Saman se oli todennut jo viime vuonna käsitellessään muun muassa kansanedustajien osallistumista tosi-tv-ohjelmiin.

NEUVOSTON mukaan osana edustajien palkkiolain uudistamistyötä tulisi arvioida, voisiko edustaja jatkossa palauttaa oma-aloitteisesti palkkionsa tai osan siitä joustavasti lyhyidenkin poissaolojen osalta.

Virta oli Erikoisjoukot-ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä.

Useat kansanedustajat ovat viime vuosina olleet poissa eduskunnasta tosi-tv-ohjelmiin osallistumisen vuoksi.

Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja.

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