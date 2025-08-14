Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

14.8.2025 11:37 ・ Päivitetty: 14.8.2025 11:53

STTK: Työneuvostoa ei pidä lakkauttaa – ”Jälleen kerran vain ideologinen hyökkäys”

Arja Jokiaho

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK tyrmää hallituksen aikeet lakkauttaa työneuvosto.

Demokraatti

Demokraatti

Asiaa koskeva lakiluonnos on lähtenyt lausunnolle tänään. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat aiemmin jättäneet asiasta yhteisen eriävän mielipiteen.

Hallitus perustelee työneuvoston lakkauttamista säästösyillä. STTK:n mielestä se ei ole kestävä eikä hyväksyttävä perustelu.

– Hyödyt valtion taloudelle ovat olemattomat ja varsinkin, kun työneuvostolle kuuluvia tehtäviä kaavaillaan siirrettäväksi toisille viranomaisille. Asiallisia perusteluita lakkauttamiselle hallitus ei ole kyennyt esittämään, johtaja Minna Ahtiainen toteaa tiedotteessa.

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Se antaa lausuntoja työlainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta sekä toimii oikaisuvaatimusviranomaisena eräissä aluehallintoviraston työlainsäädäntöä koskevissa poikkeuslupapäätöksissä.

STTK muistuttaa, että vuonna 1946 perustetun työneuvoston asiantuntijuutta arvostetaan laajasti. Neuvoston jäsenillä on erityistä työoikeudellisesta asiantuntemusta ja edellytyksiä ratkoa muuttuvan työelämän kysymyksiä.

STTK huomauttaa, että työneuvosto käsittelee myös työoikeudellisia tulkintakysymyksiä tuomioistuinprosessia nopeammin ja kustannustehokkaammin.

– Työneuvoston roolia matalan kynnyksen oikeusturvatienä tulisi pikemminkin laajentaa kuin lakkauttaa. STTK:n mielestä tämä on jälleen kerran vain ideologinen hyökkäys suomalaista työmarkkinamallia ja palkansaajia kohtaan, Ahtiainen sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU