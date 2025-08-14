Työmarkkinat
14.8.2025 11:37 ・ Päivitetty: 14.8.2025 11:53
STTK: Työneuvostoa ei pidä lakkauttaa – ”Jälleen kerran vain ideologinen hyökkäys”
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK tyrmää hallituksen aikeet lakkauttaa työneuvosto.
Asiaa koskeva lakiluonnos on lähtenyt lausunnolle tänään. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat aiemmin jättäneet asiasta yhteisen eriävän mielipiteen.
Hallitus perustelee työneuvoston lakkauttamista säästösyillä. STTK:n mielestä se ei ole kestävä eikä hyväksyttävä perustelu.
– Hyödyt valtion taloudelle ovat olemattomat ja varsinkin, kun työneuvostolle kuuluvia tehtäviä kaavaillaan siirrettäväksi toisille viranomaisille. Asiallisia perusteluita lakkauttamiselle hallitus ei ole kyennyt esittämään, johtaja Minna Ahtiainen toteaa tiedotteessa.
Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Se antaa lausuntoja työlainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta sekä toimii oikaisuvaatimusviranomaisena eräissä aluehallintoviraston työlainsäädäntöä koskevissa poikkeuslupapäätöksissä.
STTK muistuttaa, että vuonna 1946 perustetun työneuvoston asiantuntijuutta arvostetaan laajasti. Neuvoston jäsenillä on erityistä työoikeudellisesta asiantuntemusta ja edellytyksiä ratkoa muuttuvan työelämän kysymyksiä.
STTK huomauttaa, että työneuvosto käsittelee myös työoikeudellisia tulkintakysymyksiä tuomioistuinprosessia nopeammin ja kustannustehokkaammin.
– Työneuvoston roolia matalan kynnyksen oikeusturvatienä tulisi pikemminkin laajentaa kuin lakkauttaa. STTK:n mielestä tämä on jälleen kerran vain ideologinen hyökkäys suomalaista työmarkkinamallia ja palkansaajia kohtaan, Ahtiainen sanoo.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.