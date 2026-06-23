STTK tyrmistyi Suomen Yrittäjien avauksista – ”Mitään rajoja ahneudella ei näytä olevan”

STTK:n mukaan Suomen Yrittäjien eduskuntavaalitavoitteiden perusteella järjestöä ajaa ”loputon ahneus ja röyhkeä asenne säällisiä työelämän pelisääntöjä kohtaan”. Demokraatti Demokraatti

– Mitään rajoja ahneudella ei näytä yrittäjäjärjestössä olevan. Nykyinen hallitus on jo tehnyt mittavia heikennyksiä työlainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan, mutta mikään ei riitä. Valitetaan ylityökorvauksista, vaaditaan pidempää työaikaa ja halutaan napsia lomia lyhyemmiksi, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi hämmästelee tiedotteessa.

Kirvesniemen mukaan yrittäjäjärjestöltä on jäänyt huomaamatta, että Suomen työttömyys on ennätyskorkealla eikä talous kasva, vaikka Orpon hallitus on tehnyt hallitusohjelmansa mukaiset heikennykset. Hallitus on perustellut toimiaan myös yritysten kilpailukyvyn vahvistamisella, mutta siinäkään hallitus ei ole Kirvesniemen mukaan onnistunut.

– Sen sijaan suomalaisten luottamus harjoitettuun politiikkaan on romahtanut. Talouden vaikeissa oloissa kulutusta on vähennetty, mikä osoittaa kansan viisautta. Kun ajat ovat epävakaat, ylimääräinen laitetaan säästöön pahanpäivän varalle, Kirvesniemi sanoo.

STTK:n mukaan palkansaajien kurittamisen sijaan tarvitaan luottamuksen palauttavaa politiikkaa. Toimihenkilökeskusjärjestön mielestä seuraavan hallituksen on panostetta työelämän hyvinvointiin. Myös nuorten aikuisten uskoa tulevaisuuteen sekä työntekijöiden suojaa on parannettava, Kirvesniemi linjaa.

– STTK painottaa erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjinnän kitkemistä – muutoin Suomi ei voi pullistella olevansa tasa-arvon mallimaa. Tarvitaan myös kovemmat rangaistukset yrityksille, jotka irtisanovat laittomasti tai syrjivät työntekijöitään.

SUOMEN Yrittäjät esittää muun muassa, että vuosittaista työaikaa lisättäisiin muuttamalla osa arkipyhistä palkattomiksi vapaiksi tai siirtämällä niitä viikonloppuun. Järjestö haluaa myös muuttaa työaikalakia siten, että sunnuntaityön tuplapalkka ei olisi enää lakisääteinen ja sunnuntaityöstä sekä ylitöistä maksettavista korvauksista voitaisiin sopia työehtosopimuksesta poiketen nykyistä laajemmin.

Yrittäjäjärjestö esittää myös, että työnantajan lakisääteinen velvollisuus järjestää työterveyshuolto poistetaan. Yrittäjien mukaan nykyinen järjestelmä on keskittynyt muutamalle suurelle toimijalle, kustannukset ovat paisuneet, eikä palveluiden laskutus ole läpinäkyvää.