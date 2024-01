STTK:n pääekonomisti: ”On vaikea nähdä mitään perusteita työmarkkinajärjestelmän mullistamiselle”

Talouspolitiikan arviointineuvosto jakaa STTK:n huolen hallituksen työllisyystoimien yksipuolisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta, toteaa keskusjärjestön pääekonomisti Patrizio Lainà.

Talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnittää huomioita hallituksen sanojen ja tekojen ristiriitaan. Lainà kiteyttää neuvoston kritiikin: vaikka hallitus on väittänyt suojelevansa heikoimmassa asemassa olevia, monet menoleikkaukset kohdistuvat samoihin ihmisiin ja heikentävät heidän tulojaan huomattavasti.

─ Tätä ei voi pitää oikeudenmukaisena varsinkaan, kun samaan aikaan suurituloisten verotusta kevennetään, Lainà sanoo neuvoston raporttia perkaavassa tiedotteessa.

Samaan kohderyhmään kohdistuvat leikkaukset antavat liian ruusuisen kuvan työllisyysvaikutuksista, hän jatkaa. Arviointineuvosto huomauttaakin, että yhteenlasketut työllisyysvaikutukset jäävät selvästi alhaisemmaksi kuin yksittäin laskettujen toimenpiteiden vaikutukset, joita on julkisuudessa esitelty. Laskelmiin liittyy myös huomattavaa epävarmuutta.

Kritiikkiä saavat myös yksipuoliset työllisyystoimet. Neuvosto huomauttaa, että hallituksen työllisyysohjelma keskittyy taloudellisiin kannustimiin. Muut työllistymisen esteet, kuten riittämätön ammattitaito, terveysongelmat ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat jäävät neuvoston mukaan liian vähälle huomiolle.

Globaalien jännitteiden kasvaessa olisi tärkeämpää vaalia kansallista yhtenäisyyttä sen repimisen sijaan.

STTK:N mielestä on harmillista, että arviointineuvosto ei kiinnitä raportissa paljoakaan huomiota hallituksen ajamiin työmarkkinaheikennyksiin, joilla ei ole todettuja työllisyysvaikutuksia ja jotka eivät vahvista julkista taloutta. Toisaalta arviointineuvosto toteaa, että työllisyys on ennätyskorkealla ja laskee taantumassakin vain vähän. Lisäksi kustannuskilpailukyky on pysynyt vahvana ja Suomen talouden haasteet liittyvät pääosin tuottavuuden hitaaseen kasvuun.

─ Tätä taustaa vasten on vaikea nähdä mitään perusteita työmarkkinajärjestelmän mullistamiselle elinkeinoelämän toiveiden mukaisesti. Globaalien jännitteiden kasvaessa olisi tärkeämpää vaalia kansallista yhtenäisyyttä sen repimisen sijaan, Lainá sanoo.

Arviointineuvosto kritisoi hallitusta siitä, että julkisen talouden vahvistamisessa verotus on suljettu keinovalikoimasta. Kokonaisveroaste laskee merkittävästi hallituskauden aikana ja sen hillitseminen voisi poistaa kokonaan leikkaustarpeen.

─ Jos hallitus toteuttaa miljardiluokan lisäsopeutuksen kehysriihessä, riski on talouden taantuman pitkittyminen, Lainà sanoo.