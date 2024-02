STTK:n Palola: EU:n merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnille ja vakaalle talouskehitykselle ei voi korostaa liikaa

STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mielestä Suomen on jatkossakin sitouduttava rakentamaan Eurooppaa yhteistyöllä. Palola osallistui torstaina pääministeri Petteri Orpon (kok.) järjestämään EU-keskusteluun. Demokraatti Demokraatti

Palola painottaa, että EU:n sisällä ei saa antaa jalansijaa populistiselle protektionismille, jossa jokainen maa ajaa omia etujaan.

– EU on ollut arvopohjainen, tiivis yhteisö, joka on toiminut esimerkiksi demokratian, työntekijöiden oikeuksien ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan veturina koko maailmalle. Se ei saa näivettyä sisäisiin jakolinjoihin, hän sanoo tiedotteessa.

Palolan mukaan Euroopan unioni merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnille ja vakaalle talouskehitykselle ei voi korostaa liikaa. Suomen omaan EU-politiikkaan Palola peräänkuuluttaa johdonmukaisuutta ja arvopohjaisuutta.

– Tuore esimerkki poukkoilusta on yritysvastuudirektiivi. Osa jäsenmaista – Suomi mukaan lukien – on lyhytnäköisesti valmis kyseenalaistamaan pitkään valmistellun, ihmisoikeuksia tukevan kompromissin, hän kummeksuu.

Euroopan parlamentin vaalit käydään 9. kesäkuuta. STTK kertoo tiedotteessa painottavansa omissa eurovaalitavoitteissaan työelämän kehittämistä, sosiaalisten oikeuksien vahvistamista sekä oikeudenmukaista siirtymää.

– Nämä ovat konkreettisia tapoja parantaa kansalaisten hyvinvointia ja varmistaa sisämarkkinoiden reilut pelisäännöt. Toivon näiden teemojen nousevan esiin myös kevään vaalikeskusteluissa, Palola sanoo.

NYKYISEN komisson alkukaudella työelämän ja sosiaalisten oikeuksien kehittäminen oli myötätuulessa, Palola kertaa. Edistysaskelia otettiin esimerkiksi vähimmäispalkka- ja palkka-avoimuusdirektiivien myötä. Neuvottelut alustatyödirektiivistä ovat edelleen käynnissä. Toteutuessaan se vahvistaisi alustatyössä toimivien oikeussuojaa, työoloja ja -ehtoja sekä loisi yhteiset säännöt digitaalisilla alustoilla toimiville yrityksille.

– Suomalaisen palkansaajan näkökulmasta EU on ollut hyvässä vireessä ja seuraavan komission on pidettävä vauhtia yllä. Nopeasti muuttuva työelämä kaipaa jatkossakin reiluja pelisääntöjä. Vihreä siirtymä ja irtaantuminen fossiilienergiasta on toteutettava alueellisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella tavalla, Palola muistuttaa.

– Komissio on myös antanut vahvan tuen sosiaaliselle vuoropuhelulle sekä Eurooppa-tasolla että kansallisesti. Tämä on ollut erityisen tärkeää, kun työelämän oikeuksia ja kolmikantaisen lainsäädäntövalmistelun edellytyksiä pyritään heikentämään kotimaassa, Palola sanoo.