Stubb: ”Haluan suuren saksalaisarmeijan”

Suomen presidentin Alexander Stubbin mielestä vahvemmat Saksan asevoimat tarkoittavat turvallisempaa Eurooppaa. Stubb puhui Helsingissä hänen ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä lehdistötilaisuudessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Steinmeier on Suomessa työvierailulla.

- Viestini on, että se, mitä Saksa tekee puolustukselleen, ei ole ainoastaan Saksan etu vaan myös laajemmin Euroopan turvallisuuden etu. Haluan suuren saksalaisarmeijan ja haluan saksalaista johtajuutta Eurooppaan, Stubb sanoi.

Saksa vahvistaa kovaa vauhtia myös omaa kansallista puolustustaan. Siksi Suomessa kiinnostaa muun muassa asevelvollisuus, jota Saksaan ollaan vähitellen palauttamassa, aluksi vapaaehtoispohjalta. Tavoitteena on kasvattaa asevoimien koko noin 260 000 sotilaaseen.

TILAISUUDESSA kysyttiin siitä, että Yhdysvallat aikoo vetää Saksasta pois noin 5 000 yhdysvaltalaissotilasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta ärsyynnyttyään liittokansleri Friedrich Merzin puheista.

Stubb ja Steinmeier puhuivat molemmat Euroopan puolustuksen vastuunjakamisesta. Stubb huomautti, että kyse ei ole siitä, että yhdysvaltalaiset olisivat vetäytymässä, vaan että vastuu jakautuisi eri tavalla.

- Nato on maailman vahvin sotilasliitto ja se perustuu kolmeen pelotepilariin: tavanomaisiin joukkoihin, ohjuksiin ja ydinaseisiin, Stubb sanoi.

- En näe Yhdysvaltain ydinsateenvarjon katoavan minnekään.

Stubb toi esiin Venäjän taktiset ydinaseet, joita on sijoitettuna myös suhteellisen lähelle Suomen rajaa.

- Minulla ei ole epäilystäkään, etteivätkö Yhdysvallat tulisi auttamaan. Miksi? Koska noita ydinaseita ei ole suunnattu Helsinkiin, Tukholmaan tai Osloon, vaan Washingtoniin ja New Yorkiin.

STUBB ja Steinmeier puhuivat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollisesta yhteistyöstä, tuesta Ukrainalle, Lähi-idän tilanteesta sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteista.

Stubb sanoi, että Saksalla ja Suomella on yhteiset strategiset intressit.

- Molempien etu on, että Venäjä ei saavuta tavoitteitaan Ukrainassa, että Ukraina pysyy itsenäisenä valtiona ja että siitä tulee täysivaltainen eurooppalaisen perheen jäsen, Stubb sanoi.

Saksa on tätä nykyä Ukrainan suurin sotilaallinen tukija, joka on esimerkiksi sopinut droonien valmistamisesta Saksan alueella yhteistyössä Ukrainan kanssa Ukrainan tarpeisiin.

LEHDISTÖTILAISUUDESSA kysyttiin myös, milloin Venäjän kanssa pitäisi olla yhteydessä. Asiasta on viime aikoina puhuttu monesti Euroopassa. Stubb puhui aiheesta viime viikolla myös Viron presidentin Alar Karisin kanssa tämän ollessa valtiovierailulla Suomessa.

- Meidän eurooppalaisten tulee kysyä itseltämme, onko Yhdysvaltojen Ukrainaan ja Venäjään liittyvä ulkopolitiikka Euroopan etujen mukaista vai eroavatko etumme, Stubb sanoi.

Stubbin mielestä eurooppalaisten pitää pohtia keskustelun avaamista Venäjän kanssa, jos vastaus kysymykseen on ei.

Milja Rämö/STT