Stubb kehui Riikka Purraa MTV:llä: “Minä arvostan sitä työtä, mitä hän tekee”

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb olisi presidenttinä valmis ottamaan kantaa hallituksen politiikkaan siinä tapauksessa, jos Suomen taloustilanne uhkaisi maan turvallisuutta. Stubb sanoi näin MTV:n presidentinvaalitentissä keskiviikkoiltana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubbin mukaan presidentti voi käydä yhteiskunnallista keskustelua, mutta sanoi presidentin kuiskauksen olevan helposti megafoni.

- Silloin kun hän käyttää sananvaltaansa, pitää tarkkaan valita, milloin sen tekee.

Stubb sanoi, että esimerkiksi työmarkkinakysymysten yksityiskohtiin puuttuessaan presidentti tulisi helposti osapuoleksi. Sen sijaan presidentti Sauli Niinistön puuttumista viime kesän rasismikeskusteluun Stubb piti esimerkkinä arvojohtajuudesta.

Tentissä Stubbilta kysyttiin myös, tukisiko hän presidenttinä kokoomuslaista pääministeriä vaikeissa leikkauksissa, joita hallitus on tekemässä. Stubb muistutti, että tasavallan presidentti luopuu puoluekirjastaan heti virkaan astuessaan.

- Koska olen itse ollut noissa kovissa paikoissa, uskon että aivan riippumatta siitä, kuka on pääministeri, tasavallan presidentin tehtävä on tukea häntä, oli hän oikealta, vasemmalta tai keskeltä, Stubb sanoi.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) on arvostellut Stubbia siitä, ettei tämä Purran mielestä riittävästi tue hallituksen talouspolitiikkaa. MTV:n tentissä Stubb toisti jälleen olevansa ehdokkaana “ihan omana itsenään”.

- Jos en olisi ehdolla, en varmasti puuttuisi missään muodossa hallituspolitiikkaan, koska tiedän että Riikka Purra on tällä hetkellä todella kovan paikan edessä. Minä arvostan sitä työtä, mitä hän tekee. Ei tarvitse kaikista sanoista ja tekemisistä olla samaa mieltä, mutta minä tiedän, kuinka kovassa paikassa hän on. Hän pyrkii tällä hetkellä kääntämään Suomen talouden suunnan, ja hän tekee varmasti sellaisia päätöksiä, jotka eivät hänestä itsestä oikealta tunnu, Stubb sanoi.

Stubb ei myöskään ottanut kantaa hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan ja sen kiristyksiin.

- Menisin liian pitkälle, jos lähtisin ottamaan yksityiskohtiin kantaa, hän sanoi.

Hän kuitenkin kertoi suhtautuvansa maahanmuuttoon positiivisesti ja sanoi Suomen tarvitsevan lisää maahanmuuttoa.

- Nyt on vain kyse siitä, miten me yhteiskuntana kykenemme tekemään sen niin, että kaikilla ihmisillä Suomessa suomalaisina ja muutoin on hyvä olla, hän sanoi.

VALITSIJAYHDISTYKSEN presidenttiehdokas, vihreiden tukema Pekka Haavisto sanoi MTV:n vaalitentissä keskiviikkona pitävänsä vähän hankalana sitä, että maahantulon ja maahanmuuton ehtoja kovasti kiristetään. Hänen mukaansa Suomessa tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, jos katsotaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalaa.

Haaviston mielestä pitäisi löytää mekanismeja, joissa ihmisiä voidaan kouluttaa tehtäviin jo ennen heidän saapumistaan Suomeen.

- Esimerkiksi apuhoitajan tehtäviin tai muihin on voitu kouluttaa ihmisiä ennen kuin he tulevat Suomeen, Haavisto sanoi.

- Se on yksi ratkaisu tähän, mutta en pidä tätä työperäisen maahanmuuton kiristämistä niin järkevänä.

EHDOKKAILTA kysyttiin myös, miten he suhtautuvat hallituksen kaavailemaan niin sanottuun kolmen kuukauden sääntöön.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että työperusteinen oleskelulupa sidottaisiin nykyistä vahvemmin työhön siten, että Suomesta on poistuttava, jos henkilön työsuhde loppuu eikä hän ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta.

Haavisto sanoi käyneensä monissa suomalaisissa yrityksissä, joissa asia on aiheuttanut huolta. Hänen mukaansa yritykset esimerkiksi kertovat, että uusien työntekijöiden rekrytointi voi kestää pidempään kuin kolme kuukautta.

- Silloin joku voi joutua jo poistumaan maasta sen rekrytointiprosessin aikana. Se ei ole kovin järkevä muutos. Totta kai arvotasolla ottaisin näitä epäkohtia esiin, kun mietitään suomalaisten yritysten kilpailukykyä, suomalaisten yritysten kykyä toimia markkinoilla. He tarvitsevat myös työntekijöitä, Haavisto kommentoi.

Stubb ei ottanut suoraan kantaa hallituksen suunnitelmiin kolmen kuukauden säännöstä. Hän sanoi peräänkuuluttavansa sellaista järjestelmää, jossa pystytään pitämään hyvät työntekijät Suomessa mahdollisimman kauan.

- Meidän täytyy saada enemmän työperäistä maahanmuuttoa Suomeen. Sen me varmasti kaikki tiedostamme, Stubb sanoi.

Simu Perälä, Iiro-Matti Nieminen/STT