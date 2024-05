Stubb: “Suhtaudumme tilanteeseen vakavasti, mutta samaan aikaan maltilla”

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän aikeissa siirtää merirajaa saattaa olla kyse hybridioperaatiosta. Stubb kehottaa STT:n haastattelussa suomalaisia suhtautumaan tilanteeseen maltilla ja rauhallisesti. Hänen mukaansa ylireagointi olisi pahin virhe hybriditoimintaan vastattaessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kuten aina, suhtaudumme tilanteeseen vakavasti, mutta samaan aikaan maltilla. Ei kannata provosoitua kun provosoidaan, Stubb sanoo.

STT haastatteli Stubbia keskiviikkona aamupäivällä ennen kuin Venäjän valtiolliset uutistoimistot kertoivat sotilasdiplomaattilähteeseen nojaten, ettei Venäjällä olisi aikomustakaan siirtää merirajoja Itämerellä. Asiasta uutisoivat ainakin Tass ja Interfax.

Stubb kertoo Suomen olevan varautunut hyvin, eikä hän ole tilanteesta huolissaan. Presidentti ei aio olla asian tiimoilta itse yhteydessä Venäjään, vaan asian selvittäminen jatkuu ensi sijassa Suomen Moskovan-suurlähetystön kautta.

- Ei ole mitään tarvetta tehdä tätä poliittisella tasolla vaan tämä tapahtuu ihan diplomatian ja viranomaistoiminnan keinoin, Stubb kertoo.

Suomen poliittinen johto on hänen mukaansa hyvin ajan tasalla tilanteesta.

STUBBIN mukaan tilanteen selvittämistä ja seurantaa jatketaan tiivisti ja sen jälkeen arvioidaan, onko tarvetta mahdollisiin vastatoimiin.

- Hötkyily on pahinta, mutta jos on tarvetta jämäkkyyteen, niin sitäkin löytyy, Stubb vakuuttaa.

Hänen mukaansa Suomesta on jo oltu yhteydessä Liettuaan, jota Venäjän aikeet merirajojen siirtämisestä niin ikään koskettavat.

Stubb kertoo saaneensa itse tiedon asiasta tiistaina illalla, “tai paremminkin yöllä”. Oliko tällainen Venäjän veto sitten suuri yllätys?

– Tämä on yksi niistä skenaarioista, joita meillä on hybridivaikuttamisen osalta käyty läpi. Meillä on kymmeniä skenaarioita siitä, mitä hybridivaikuttaminen tänä päivänä on, Stubb kertoo.

- Kun olen nyt ollut kolme kuukautta tässä virassa ja oleellisen tiedon äärellä, niin mieleni on huomattavasti rauhallisempi kuin aikaisemmin sen suhteen, miten suomalaiset viranomaiset toimivat näissä tilanteissa ja miten hyvin meillä on tilanne hallussa, hän jatkaa.

STT / Niilo Simojoki