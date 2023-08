Stubb: Venäjän hallinto on ”brutaali, häikäilemätön ja kyyninen”

Vihreiden tukema Pekka Haavisto on kärjessä Iltalehden presidenttikyselyssä ja toisena on kokoomuksen todennäköinen presidenttiehdokas Alexander Stubb. Johannes Ijäs Demokraatti

Haavistoa äänestäisi 32 ja Stubbia 19 prosenttia vastaajista.

Stubb kommentoi tänään medialle gallupia kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Helsingissä. Hän painotti malttia ja rauhallisuutta ja näki, että presidentinvaalit on kestävyyslaji.

– Tässä on hirveän pitkä matka ja näistä (gallupeista) ei kannata vetää vielä mitään johtopäätöksiä.

Stubb kommentoi myös viimeisen vuorokauden aikaisia tapahtumia Venäjällä eli käytännössä tietoja Wagner-palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigozhinin kuolemasta.

– Osittain liian aikaista sanoa, koska kaikki faktat eivät ole tiedossa, Stubb sanoi aluksi.

– Mutta kyllähän me voimme varmasti jo tässä vaiheessa vetää se johtopäätös, että meidän naapurimaan eli Venäjän hallinto Putinin johdolla on brutaali, häikäilemätön ja kyyninen, Stubb sanoi medialle.

Hänen mukaansa pitää lopettaa se illuusio siitä, että Venäjän eliitti ei olisi Putinin takana.

– Se on, koska sillä ei ole poliittisesti eikä taloudellisesti varaa olla tukematta. Mutta näkisin ehkä sen eliitin tilanteen enemmän sellaisena, että he ovat uppoavassa sukellusveneessä. Aina jos sieltä joku yrittää luukun nostaa niin kohtalo näyttää olevan aika raju ja karu, Stubb sanoi.

– Kyllähän tämä tällaiseen länsimaiseen liberaaliin ja sellaiseen maahan, jossa oikeasti uskotaan oikeusvaltioon tuntuu aika karulta, että poliittinen johto voi käytännössä murhata vastustajiaan, hän jatkoi.

Nyt pyritään etsimään tietoa, todisteita ja varmuutta siitä, miksi lentokone putosi. Venäläismediassa on vihjailtu muun muassa koneen sisällä tapahtuneesta sabotaasista ja teknisen vian selvittämisestä. Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) uskoo, että Putin määräsi ”lähes varmasti” ampumaan Prigozhinia ja muita Wagnerin keskushenkilöitä kuljettaneen koneen alas, ellei toisin todisteta.