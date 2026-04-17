17.4.2026 12:07 ・ Päivitetty: 17.4.2026 12:07
Stubb vierailee Jordaniassa ja Egyptissä
Presidentti Alexander Stubb suuntaa sunnuntaina valtiovierailulle Jordaniaan ja jatkaa sieltä tiistaina Egyptiin.
Stubb tapaa Jordanian-vierailullaan muun muassa kuningas Abdullahin ja pääministeri Jafar Hassanin. Stubb tutustuu myös Jordanian asevoimien tukikohtaan ja toimintaan kuninkaan kanssa.
Stubb jatkaa tiistaina Egyptiin ja tapaa vierailunsa aikana muun muassa presidentti Abdel Fattah al-Sisin ja pääministeri Mustafa Madbulin.
Stubb tapaa Egyptissä myös paikallisia elinkeinoelämän ja ulkopolitiikan asiantuntijoita. Vierailuseurueeseen kuuluu myös suomalainen yritysdelegaatio.
Suomesta on tehty viimeksi presidenttitason vierailu Jordaniaan 2010 ja Egyptiin 2009. Tuolloin presidenttinä oli Tarja Halonen.
