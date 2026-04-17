17.4.2026 12:07 ・ Päivitetty: 17.4.2026 12:07

Stubb vierailee Jordaniassa ja Egyptissä

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Presidentti Alexander Stubb suuntaa sunnuntaina valtiovierailulle Jordaniaan ja jatkaa sieltä tiistaina Egyptiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stubb tapaa Jordanian-vierailullaan muun muassa kuningas Abdullahin ja pääministeri Jafar Hassanin. Stubb tutustuu myös Jordanian asevoimien tukikohtaan ja toimintaan kuninkaan kanssa.

Stubb jatkaa tiistaina Egyptiin ja tapaa vierailunsa aikana muun muassa presidentti Abdel Fattah al-Sisin ja pääministeri Mustafa Madbulin.

Stubb tapaa Egyptissä myös paikallisia elinkeinoelämän ja ulkopolitiikan asiantuntijoita. Vierailuseurueeseen kuuluu myös suomalainen yritysdelegaatio.

Suomesta on tehty viimeksi presidenttitason vierailu Jordaniaan 2010 ja Egyptiin 2009. Tuolloin presidenttinä oli Tarja Halonen.

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.4.2026
Arvio: Kansallisteatterin uutuudessa Rautarouva ei ruostu vaikka dementia on lähimuistin jo hapertanutkin
Lue lisää

