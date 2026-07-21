Politiikka
21.7.2026 06:20 ・ Päivitetty: 21.7.2026 06:30
Stubb yllättää Steinmeierin kanssa: Lähi-itään ns. Helsinki-prosessi
Presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ehdottavat Lähi-itään 1970-luvun Helsinki-prosessia vastaavaa menettelyä Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.
Helsingin päätösasiakirjaan vuonna 1975 päättynyt kylmän sodan aikainen prosessi osoitti Stubbin ja Steinmeierin mukaan, ettei prosessin aloittamiseen tarvita luottamusta, vaan prosessi itsessään rakentaa luottamuksen.
Kaksikon mukaan Lähi-idän prosessissa pitäisi olla mukana kaikki osapuolet, kuten Helsingissä aikanaan.
Helsingin päätösasiakirjassa oli mukana 35 maata, mikä kaksikon mukaan on esimerkki, että neuvottelupöytään tarvitaan kaikki olennaiset osapuolet. Presidenttien mukaan Helsingin prosessin aikana yhteenotot vaihtuivat hiljalleen yhteistyöksi.
Presidentit kuitenkin sanovat ymmärtävänsä nykyisen Lähi-idän eroavan hyvin paljon kylmän sodan aikaisesta Euroopasta.
- Kirjoitamme tämän nöyryydellä ja ilman illuusioita ehdotuksemme esteistä, tekstissä sanotaan.
- Mutta monimutkaisuus ei ole koskaan ollut varteenotettava argumentti dialogia vastaan; se on aina ollut vahvin argumentti dialogin puolesta, presidentit jatkavat.
Presidenttien mukaan niin Lähi-idässä kuin sen ulkopuolella on ymmärrys, että alueelle tarvitaan kesäkuussa solmittua Iranin ja Yhdysvaltojen välistä yhteisymmärrysasiakirjaa laajempaa poliittista prosessia.
- Uusi Helsinki-hetki voisi panna liikkeelle alueen kattavan rauhandialogin, presidentit sanovat.
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