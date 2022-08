Sture Fjäderin toiminta hämmentää – ammattiliitto puuttui nyt peliin

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kertoi hiljattain, että hän tavoittelee kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkuutta Uudellamaalla. Johannes Ijäs Demokraatti

Tämä on herättänyt paljon kriittistä keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa, sillä Akava saa uuden puheenjohtajan vasta marraskuun puolivälissä ja Fjäderin palkka juoksee vuoden loppuun asti, kuten Akava on kertonut.

Akavalainen ammattiliitto Akavan erityisalat julkaisi tänään tiedotteen, jossa se sanoo, että Fjäderin ”eduskuntavaalikampanjointi” vahingoittaa Akavan mainetta.

”Vaikka Fjäder jäävättiin osin tehtävistään, hän on edelleen muodollisesti Akavan puheenjohtaja ja puheenjohtajuus velvoittaa”, liitto huomauttaa kannanotossaan.

”Nyt Fjäder näyttää aloittaneen julkisuudessa henkilökohtaisen eduskuntavaalikampanjointinsa, vaikka on edelleen Akavan palkkaa nauttiva puheenjohtaja. Mielestämme Fjäderin kampanjointi vahingoittaa Akavan mainetta”, Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä sanoo tiedotteessa.

Demokraatille Eilittä sanoo ymmärtävänsä Akavaa siinä mielessä, että Fjäderin työsopimus on yhä voimassa ja sitä täytyy noudattaa. Hän sanoo myös pitävänsä rationaalisena sitä, että Akava on rajannut Fjäderin tehtäviä edessä häämöttävän eduskuntavaaliehdokkuuden takia vain joihinkin talous- ja henkilöstöasioihin liittyviin hallinnollisiin tehtäviin.

– Mutta kun se työsopimus on siellä, sitä varmaan kukaan ei osannut odottaa, että tulisi tilanne että palkka juoksee mutta suurimmasta osasta tehtäviä vapautetaan. Se on haastava tilanne, Eilittä kuitenkin sanoo.

Hän sanoo ymmärtävänsä, että Akavan jäsenten oikeustaju voi olla koetteilla.

Fjäder käy Twitterissä muun muassa ahkeraa veropoliittista keskustelua. Eilittä toivoo, että niin kauan kuin Fjäder on ay-liikkeen palkkalistoilla, hän nostaisi liikkeelle tärkeitä asioita esiin. Myös tviittien kärkkäyden tasoa hän laskisi.

– Työnantajan lojaliteettia itse arvostan, toivoisin, että se tulisi esille, Eilittä sanoo.

– Pitäisi muistaa se, että meitä on Akavassa hyvin erilaisia yhdistyksiä. Esimerkiksi Akavan sisällä kaikki verokeskustelut eivät aina ole olleet niin yksimielisiä. Siellä on erilaisia ääniä. Voisi muistaa pienituloistenkin akavalaisten näkökulmaa verokeskustelussa. Ehkä sekin, että minusta työelämä tarvitse yhteistyötä ja ay-kentän yhteistä asioiden käsittelyä. Toivoisin myös siinä, että muistettaisiin arvostaa meitä kaikkiia ay-järjestöjä eikä tuoda vielä tässä vaiheessa poliittista näkökulmaa esille. Itse toivoisin, että me kaikki tekisimme paremman työelämän eteen töitä, Eilittä sanoo.

Demokraatti ei tavoittanut Fjäderiä aamulla kommenttia varten.

Akavan puheenjohtajan puheenjohtajasopimuksessa määritellään palkanmaksu tilanteessa, jossa hän jää pois tehtävästä kesken toimikautensa. Fjäder saa palkkaa vuoden 2022 loppuun saakka. Uusi puheenjohtaja valitaan marraskuussa. 2/2 — Akava (@AkavaRy) August 24, 2022