Suezin laivasuma on purkautunut – jonossa oli enimmillään yli 400 alusta

Suezin kanavan laivasuma on purkautunut, kertoo kanavaa hallinnoivan viranomaistahon johtaja Osama Rabie tiedotteessaan. Jonossa oli enimmillään yli 400 alusta sen jälkeen, kun 400-metrinen Ever Given -konttialus oli juuttunut kanavan tukkeeksi poikittain.