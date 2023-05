Suhonen: Varkauden akkutehtaan jatko näyttää nyt valoisalta

SDP:n kansanedustaja Timo Suhosen mielestä Varkauden akkutehtaan jatko näyttää nyt valoisalta, kun uusi ostaja löytyi vihdoin, usean vuoden etsinnän jälkeen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän toteaa, että Varkauden alueen teollisuus saa tästä toivottua lisäystä vahvaan metsä- ja teknologiateollisuuden keskittymään.

Suhonen toimii Varkauden kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajana.

– Tämä on hyvä uusi alku, tukea silti kaivataan. Nyt ostaja löytyi, siitä olen iloinen. Toiveeni on, että yhtiö työllistää alkuun kymmeniä ja jatkossa jo reilummin. Nyt työntekijöiden löytämisen ja työllisyyden nimissä tarvitaan tukea täsmäkoulutukseen, Suhonen sanoo tiedotteessaan.

– Katseet kääntyvät lähinnä työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan, opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan ja siellä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseen. Lisäksi tämä hanke täyttäisi EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä annetun kestävän kasvun tavoitteen ja mahtuisi hyvin Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, hän jatkaa.

Ainakin Yle on uutisoinut, että Varkauden akkutehdas on saanut uuden omistajan. Ostaja on Virossa ja Saksassa toimiva Skeleton Technologies.