Sulkeeko tämä asia SDP:n ulos hallituksesta? Näin vastasi Petteri Orpo: ”Kyllä sitten pitäisi pystyä tuomaan pöytään jotain, jolla se korvataan”

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) kommentoi iltapäivällä eri puolueiden eduskuntaryhmiltä saamiaan vastauksia ja tunnustelujen etenemistä. Rane Aunimo Demokraatti

Orpo ei sulkenut ketään tässä vaiheessa ulos jatkoneuvotteluista muttei toisaalta vinkannut juuri myöskään tulevista hallitusneuvottelukumppaneista.

Eilen kohistiin siitä, onko kokoomus kenties luopumassa 6 miljardin euron sopeutustavoitteesta ensi vaalikaudella, kun täsmällinen luku ei ollut suoraan mukana sen omissa vastauksissa kynnyskysymyksenä.

– Mikään ei ole muuttunut. Olen edelleen erittäin huolissani suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjasta, kroonisesta pysyvästä budjettialijäämästä ja siitä näkymästä, mikä on eteenpäin. Tähän on pakko tarttua, ja se on edelleen edellytys hallitusohjelmaneuvotteluille ja hallitukselle, että tämä talous laitetaan kuntoon, koska se on perusta sille, että me voimme turvata suomalaisten palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan.

VM:N arvio sopeutuksesta eli ns. 6+3 on kaiken pohjana, Orpo toisti.

– 6+3 on keskeisin asia talouden osalta.

– Ei ole mitään lipsumista tapahtunut.

Kun Orpolta kysyttiin tarkemmin, onko kokoomus valmis leikkaamaan sotesta tai koulutuksesta tai kiristämään verotusta, hän vastasi, että koulutus on erityissuojeluksessa.

– Soten osalta olen sanonut monta kertaa sen, etten haluaisi puhua leikkauksista, koska kaikissa tapauksissa sote-palvelut tarvitsevat jopa yli miljardin rahoituksen lisän joka vuosi, koska väestö ikääntyy, sote-palveluiden tarve kasvaa, kustannukset nousee eli nousevat automaattisesti.

Orpon mukaan tarkoitus olisi tehdä paremmin ja lisätä tuottavuutta niin, että sote-palveluihin pitäisi lisätä vähemmän rahaa.

ORPON tavoite on, että hän voisi ilmoittaa hallituspohjan ennen vappua. Neuvottelut jatkuvat kaikkien puolueiden kanssa, myös keskustan, joka ei vastannut Orpon kysymyksiin juuri mitään.

– Tekisi mieli olla vastaamatta ollenkaan, kuten hekin teki, mutta se oli heidän valintansa. Kysymyksissä oli paljon sellaisia kysymyksiä, mihin olisin kuvitellut keskustan haluavan vastata ja tuovan oman näkemyksensä neuvottelupöytään, kuten suomalaisen ruoantuotannon, huoltovarmuuden turvaaminen, suomalaisten metsien käyttö, mutta he valitsivat näin. Se on heidän valintansa ja he saavat vastata sitten siitä omalta osaltaan.

Orpo ei muutoin lähtenyt erittelemään puolueiden vastauksia.

– On selvää, että kaikissa kokoonpanoissa puolueiden välillä on eroja, hän sanoi.

Orpon mukaan ei ole salaisuus, että esimerkiksi maahanmuutto on asia, josta pitää keskustella perussuomalaisten kanssa. Toisaalta SDP:n kanssa on erimielisyyttä esimerkiksi ansiosidonnaisen turvan porrastamisesta ja lyhentämisestä.

Orpolta kysyttiin suoraan, sulkeeko tämä käytännössä SDP:n ulos hallituksesta.

– Otan sen esimerkkinä reformeista, joita pidämme välttämättöminä. Sillä on kaikkien tutkimusten mukaan erittäin suuri työllistävä vaikutus, jos sitä ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastetaan ja lyhennetään.

– Se on niin, että kun tavoitellaan sataatuhatta työllistä lisää ensi kauden aikana, niin jos joku puolue sulkee jotain pois, niin kyllä sitten pitäisi pystyä tuomaan pöytään jotain, jolla se korvataan ja mistä sitä talouskasvua syntyy. Talouskasvu ei pelkillä kirjauksilla synny eivätkä uudet työpaikat. Vaan jotain keinoja pitää olla ja luulen, että aika laajasti ymmärretään yhteiskunnassa, että helpot keinot on käytetty.