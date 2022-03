Suna Kymäläinen: Hallitus esittää 17 miljoonan euron rahoitusta maakuntien lentoyhteyksien jatkamiseksi 9 kuukaudella eteenpäin – ”Erittäin tärkeää”

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) ilmaisee tyytyväisyytensä hallituksen tänään antamaan esitykseen vuoden 2022 ensimmäisen lisätalousarvion täydentämisestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitus esittää rahoitusta muun muassa maakuntalentokenttien ostoliikenteen jatkamiselle sekä koronapandemian vuoksi kärsineen joukkoliikenteen tukeen.

”On erittäin tärkeää, että hallitus esittää 17 miljoonan euron rahoitusta maakuntien lentoyhteyksien jatkamiseksi yhdeksällä kuukaudella eteenpäin. Viiden maakuntakentän lentoliikennettä on koronapandemian vuoksi toteutettu tilapäisenä ostopalveluna keväästä 2021 lähtien, kun Finnair lopetti liikennöinnin näille kentille. Tämänhetkisen budjettipäätöksen mukaisesti yhteydet on turvattu elokuun puoliväliin asti, mutta jatkorahoitukselle on edelleen tarvetta. Tarkoituksena on kuitenkin edelleen löytää tehokkaampi, markkinaehtoinen lentoliikennemalli alueille jatkossa. On syytä muistaa, että esimerkiksi Liikenne 12 -suunnitelmassa olemme sitoutuneet siihen, että valtio pyrkii huolehtimaan kolmen tunnin saavutettavuustavoitteen toteutumisesta niillä alueilla, joilla se ei täyty raideliikenteen keinoin”, Kymäläinen sanoo tiedotteessaan.

Hallitus esittää myös 30 miljoonan euron lisärahoitusta suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tukeen sekä alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen.