Sunnuntaina Chilessä valitaan kahden tulevaisuuden väliltä – ”Jos Kast pääsee valtaan, se tulee muistuttamaan hyvin paljon fasistista diktatuuria”

Chileläisillä on sunnuntaina edessään valinta kahden täysin erilaisen ehdokkaan välillä, kun maassa järjestetään presidentinvaalien toinen kierros.

Toinen ehdokas on laitaoikeistolainen Jose Antonio Kast, joka ihailee avoimesti Chilen takavuosien diktaattoria Augusto Pinochetia. Vastaehdokkaana on entinen opiskelijajohtaja, vasta 35-vuotias vasemmistolainen Gabriel Boric.

Kastin suosio on herättänyt huolta niissä, jotka pelkäävät paluuta vuonna 1990 päättyneen sotilasdiktatuurin aikaan.

- Jos Kast pääsee valtaan, se tulee muistuttamaan hyvin paljon fasistista diktatuuria, sanoo Cambridgen yliopiston chileläinen sosiologi Jorge Saavedra Utman.

- Kastin hallitsemassa Chilessä olisi syrjintää ja väkivaltaa etnisiä vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Poliisin ja armeijan läsnäolo kaduilla vahvistuisi.

Kastin kannattajat ovat pyrkineet maalaamaan Boricista kuvan äärivasemmistolaisena.

- Jotkut sanovat, että tässä valitaan kahden ääripään väliltä, mutta Boric edustaa enemmänkin sosiaalidemokratiaa kun taas Kast edustaa paluuta Pinochetiin.

Nuorten äänestysinto voi ratkaista

Kast sai marraskuussa ensimmäisellä kierroksella noin 28 prosenttia ja Boric noin 25 prosenttia äänistä.

Viime viikkojen mielipidekyselyissä Boricilla on ollut niukka, muutaman prosenttiyksikön johto, joka on ollut kaventumaan päin. Vaaleista odotetaan siis erittäin tasaisia.

Äänestysaktiivisuus voi nousta ratkaisevaksi. Boricin kannatus nuorempien ikäpolvien ja köyhempien chileläisten keskuudessa on vahvaa, mutta näissä ryhmissä myös äänestysaktiivisuus jää yleensä alhaisemmaksi.

Vaalituloksella on suuri merkitys, koska presidentillä on Chilessä paljon valtaa.

Tulos voi vaikuttaa uuteen perustuslakiin

Vaaleilla on suuri merkitys siksikin, että ensi vuonna on tarkoitus järjestää kansanäänestys maan uuden perustuslain hyväksymisestä. Boric kuuluu prosessin tukijoihin, Kast taas vastustaa sitä.

Perustuslakia laaditaan parhaillaan, ja sen taustalla ovat vuoden 2019 laajat mielenosoitukset, joissa kuoli kymmeniä ihmisiä.

Mielenosoituksissa vaadittiin muun muassa muutoksia maan eläkejärjestelmään, korkeampia palkkoja, parempaa julkista terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Chilen nykyinen perustuslaki on peräisin Pinochetin valtakaudelta. Se on osaltaan pitänyt yllä maan uusliberaalia talousjärjestelmää, jossa koulutus ja jopa vesivarat on yksityistetty.

Talousjärjestelmää on kiitelty Chilen asemasta Etelä-Amerikan vauraimpana ja vakaimpana maana, mutta se on myös vaikeuttanut kroonisen epätasa-arvon ratkaisemista.

Lain ja järjestyksen viesti vetoaa

Boric siis edustaa monessa suhteessa mielenosoittajien ideologiaa. Kast sen sijaan edustaa lakia ja järjestystä ja vetoaa moniin vanhemman ikäpolven chileläisiin.

Vuoden 2019 protestit ovatkin yksi syy siihen, miksi Kast on saanut niin paljon kannatusta. Kaikki eivät suhtautuneet lämpimästi mielenosoituksiin, jotka yltyivät paikoin väkivaltaisiksi.

- Monet näkivät ihmisten protestoivan ja tuhoavan paikkoja kaupungeissa ja halusivat lopun sille, Saavedra Utman kertoo.

Kast on myös pitänyt yllä maahanmuuton vastustamista ja profiloitunut chileläisen identiteetin puolustajana.

Häntä onkin verrattu paljon Brasilian presidenttiin Jair Bolsonaroon ja Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin.

STT – Anssi Rulamo