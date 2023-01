Suodenniemi sai kylän yhteisen olohuoneen – Sastamalassa on alkanut muutaman vuoden investointibuumi

Suodenniemen uusi urheilutalo avattiin juhlallisesti loppiaisaattona. Urheilutalo on osa Sastamalan muutaman vuoden investointibuumia, kirjoittaa Alpo Jokinen. Alpo Jokinen

Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg sanoi avauspuheessaan, että talo on rakennettu monipalvelutaloksi. Talossa on liikuntasalin lisäksi myös kirjasto, kuntosali ja kokoustilat. Se tarjoaa palveluitaan myös vieressä sijaitseville päiväkodille ja koululle. Lisäksi talo toimii juhlapaikkana.

Sastamalan opisto ja monet yhdistykset voivat käyttää tiloja ja tarjota harrastusmahdollisuuksia niin lapsille, aikuisille kuin varttuneemmalle väelle – todellinen kulttuurin ja liikunnan paikallinen keskus siis, totesi Malmberg.

– Sote-uudistuksen seurauksena kuntien tehtäviksi jäivät pääosin kolme osa-aluetta: sivistys- ja kasvatustehtävät, kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen sekä elinvoiman kehittäminen. Uusi monipalvelutalo vastaa omalta osaltaan kaikkiin näihin keskeisiin tehtäviin. Se luo alueelle pito- ja vetovoimaa, antaa mahdollisuuden kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiselle ja toimii merkittävänä osana koulun ja päiväkodin toimintaa, summasi kaupunginjohtaja.

Kasvatusjohtaja Pekka Kares luonnehti taloa kylän olohuoneeksi. Samalla kertaa koko perhe voi lähteä liikkeelle ja kaikille löytyvät palvelut saman katon alta, niin liikunta- kuin kirjastopalvelut. Talossa korostuu myös yhteisöllisyys: kaikki yhdessä koolla. Kaupunki ei joka asiaa tee yksin, vaan aina otetaan mukaan paikalliset ihmiset ja yhdistykset.

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi kiitteli hankkeen nopeaa valmistelua ja toteutusta. Toiminnallisuus on tärkeässä roolissa ja keittiö on rakennuksen sydän. Toukoniemen mielestä tämä on hänen aikanaan parhaiten toteutettu hanke Sastamalassa.

JUHLAPUHEEN PITÄJÄKSI oli kutsuttu Suodenniemellä syntynyt Johanna Halkoaho, joka on takavuosien moninkertainen pituushypyn ja aitajuoksun Suomen mestari. Hän kertoi asuneensa sadan metrin päässä tästä talosta. Vanha urheilutalo oli tärkeä harjoituspaikka ja siellä Johanna treenasi itsensä kansainvälisen tason yleisurheilijaksi.

– Saliin rullattiin 35 metriä pitkä kumimatto, jossa harjoiteltiin. Siellä oli myös punnerruspenkki. Valmentajana ja vetäjänä toimi Jari Aho. 20 vuotta kiersin kilpailuissa, muisteli entinen huippu-urheilija.

Johanna Halkoaho oli myös kova lukemaan ja hän vieraili usein myös kirjastossa, joka oli eri rakennuksessa. Nyt molemmat ovat samassa talossa ja innokas lukija haastoikin kaikki käyttämään kirjastoa ja lukemaan.

Puheiden jälkeen vuorossa oli LUMINA -valoshow ja illan päätteeksi ohjelmassa oli avajaistanssit Tanssiyhtye Veikko Niemisen tahdittamana.

SUODENNIEMELÄISTÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ parhaimmillaan harrastettiin parin tunnin verran puheiden ja tanssin välissä. Kahvinjuonnin ja tuttavien tapaamisen lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus keskusteluun paikalla olleiden kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa.

Sastamalassa on alkanut muutaman vuoden investointibuumi, jonka alussa reilun tuhannen asukkaan Suodenniemelle rakennettiin parin miljoonan euron urheilutalo. Tänä vuonna alkuvuodesta Mouhijärvellä käynnistyy yhtenäiskoulun rakentaminen. Sylvään Taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen Keikyään ovat vuorossa vuonna 2024.

Sastamalan uimahalli rakennetaan Vammalaan vuosina 2025-2026. Lisäksi toteutetaan muita merkittäviä kunnallisteknisiä hankkeita. Näin Sastamala panostaa voimakkaasti Pirkanmaan laajimman kunnan alueelliseen kehittämiseen.