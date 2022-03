Suomalainen Next Games myydään – tarjouksen arvo 65 miljoonaa euroa

Suoratoistojätti Netflix aikoo ostaa suomalaisen peliyhtiö Next Gamesin. Netflix tarjoaa peliyhtiön osakkeista yli kaksinkertaista hintaa edellisen päivän pörssikurssiin verrattuna. Tarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 65 miljoonaa euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vuonna 2013 perustettu Next Games kehittää ja operoi pitkäkestoisia ja vuorovaikutteisia mobiilipelejä, jotka perustuvat suosittuihin viihdebrändeihin. Yhtiö on muun muassa tehnyt pelin joka perustuu Netflixin suosittuun Stranger Things -sarjaan.

Nextflixin peliyksikön varatoimitusjohtaja Michael Verdu ylisti Next Gamesin näyttöjä mobiilipelien kehittämisessä.

- Vaikka Netflix on vasta aloittamassa pelistrategiansa jalkauttamista, olen vakuuttunut, että yhdessä Next Gamesin kanssa tulemme rakentamaan maailmanluokan peliportfolion, joka ilahduttaa Netflixin asiakkaita maailmanlaajuisesti, Verdu sanoi tiedotteessa.

Next Gamesilla oli noin 120 työntekijää vuoden 2021 lopussa, ja yhtiön liikevaihto oli noin 27,2 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tästä 95 prosenttia perustuu pelin sisäisiin ostoksiin.

- Yhdistyminen maailman suurimman suoratoistopalveluyrityksen, Netflixin kanssa, on meille looginen ja innostava mahdollisuus jatkaa vuorovaikutteisen viihteen luomista ja strategiamme toteuttamista. Tiivis yhteistyömme Netflixin kanssa Stranger Things: Puzzle Tales -pelin kehittämisessä on jo todistanut, että meillä on vahva kumppanuussuhde, sanoi Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen tiedotteessa.

Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä.