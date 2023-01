Mikä on syömistä lasten lautasilta? Talouskeskustelu suhtautuu velkaan enemmän moraalisena kuin taloudellisena kysymyksenä

Vaalien kärkiteemaksi on nousemassa talous. Oppositio syyttää hallitusta ”velkarallista”, hallitus taas viittaa verrattain nopeaan kasvuun, joka on itse asiassa painanut BKT:hen verrattua velkasuhdetta alaspäin sekä ennätyksiä lähenteleviin työllisyyslukuihin. Esa Suominen

Lisäksi muistissa ovat hyvässä yhteisymmärryksessä laaditut julkisen kulutuksen lisäykset koronan ja Ukrainan sodan taloudellisten vaikutusten helpottamiseksi.

Taloudellista keskustelua vaivaa kuitenkin ideologisuus. Ja kuten yleensä, ideologiaa löytää parhaiten sieltä, missä sen olemassaolo kiivaimmin kiistetään. Tämä on itsessään poliittista vaikuttamista – oman position määrittelyä luonnontieteenomaiseksi totuudeksi ja vasta-argumenttien leimaamista ”ideologiaksi”. Mielipide-erot pyritään muuttamaan vastakkainasetteluksi totuuden ja epätotuuden välillä.

Periaatteellisen taivastelun sijasta tulisi pohtia, onko velkarahoitus tiettyihin hankkeisiin järkevää ja kannattavaa vai ei.

ERITYISEN vaikeaa on keskustelu julkisesta velasta. Suomalainen talouskeskustelu suhtautuu velkaan enemmän moraalisena kuin taloudellisena kysymyksenä. Viitataan ”lasten lautasilta syömiseen”.

Tämä on sinällään tehokasta poliittista retoriikkaa, mutta se syö edellytykset järkevältä talouspoliittiselta keskustelulta. Aiheesta puhumisen pitäisi liittyä siihen rakennetaanko nyt otettavalla velalla sellaista kasvua tai muuta hyvää, joka kuittaa velanhoidon kustannukset ja on siten pitkällä aikavälillä järkevää – vaiko ei.

Velka on työkalu eikä arvo itsessään – suuntaan tai toiseen. Periaatteellisen taivastelun sijasta tulisi pohtia, onko velkarahoitus tiettyihin hankkeisiin järkevää ja kannattavaa vai ei. On selvää, että korkojen noustessa velalla tehtävien investointien on oltava aiempaa kannattavampia – näkyy tämä kannattavuus nopeampana taloudellisena kasvuna tai sellaisena hyvinvointina, joka tuottaa säästöjä.

Se ei ole moraalinen, vaan taloudellinen laskelma.

VELAN vastustaminen periaatteesta on huonoa talouspolitiikkaa. Kannattavan investoinnin tekemättä jättäminen siksi, että velkarahoitus on ”väärin” tai ”vastuutonta” johtaa hidastuvaan kasvuun ja pienempään potentiaaliseen tuotantoon. Talouden suorituskyky laskee investointien puutteessa, ja vaurastumme vähemmän kuin mikä olisi ollut muutoin mahdollista.

Voidaan kysyä, mikä itse asiassa on lasten lautasilta syömistä? Se, että tavoittelemme muutaman vuoden tähtäimellä tasapainoista tai ylijäämäistä budjettia koska se on tehokas vaalitäky – vai esimerkiksi se, että pidämme huolta siitä, että suomalaiselle koulutukselle ja tieteelle on olemassa maailmanluokan edellytykset?

On toki mahdollista, ja toivottavaa, että saavutamme molemmat, mutta valintatilanteessa lapsemme kiittävät vuosien perästä todennäköisesti enemmän laadukkaasta koulutuksesta kuin prosenttiyksikköä tai paria matalammasta velka-BKT-asteesta.

Velkakeskustelusta pitäisikin riisua tunteet ja suhtautua siihen kuten työkaluihin suhtaudutaan – miettiä miten sen käyttö sopii käsillä olevaan tehtävään. Tällä hetkellä tärkeimmät tehtävämme ovat paitsi taloudellisen kasvun aikaansaaminen, myös Suomen osaamistason kääntäminen uudelleen nousuun, vihreän siirtymän onnistunut aikaansaaminen sekä väestönkasvun piristäminen.

Siinä fiksusti käytetty velka voi olla hyvä renki.