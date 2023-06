Suomalaisasiantuntija: Kaikkein epäselvin kysymys on, mihin Prigozhin henkilökohtaisesti pyrkii

Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhinilla on kapinayrityksessä kaikki pelissä, arvioi sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp Juhani Pihlajamaa. Kapinayrityksen jälkeen entinen tilanne ei enää palaa, eli Wagner-joukkojen taistelu Venäjän joukkojen rinnalla Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pihlajamaa kommentoi tilannetta lauantaina alkuiltapäivästä. Hän korostaa, että tilanne on niin sekava ja täsmentymätön, että se saattaa muuttua hetkessä. Mitään varmaa ei voi sanoa juuri nyt.

Prigozhinin ja hänen esikuntansa kohtalo on kuitenkin vaakalaudalla. Peli joko voitetaan tai menetetään. Jos lähtökohtana on, että kapinayrityksen aseellinen voima on noin 25 000 ja siihen ei liity ketään muuta, voidaan sanoa, että peli on pelattu, Pihlajamaa sanoo.

- Nykyhallinnolla on niin paljon eri joukkoja, että tämmöisellä joukolla ei pystytä muuta kuin ottamaan esimerkiksi yksi kaupunki hallintaan, mutta se ei sitten johda mihinkään, sanoo Pihlajamaa STT:lle.

Toisaalta mitä vain voi tapahtua – hyvin nopeasti.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten Venäjän asevoimien yksiköt, poliisi ja kansalliskaarti suhtautuvat tilanteeseen.

VENÄJÄLLÄ ei ole nähty vastaavaa vuosikausiin, eli Tshetshenian separatismipyrkimysten ja sotien jälkeen.

Pihlajamaan mukaan tapahtumat kuvastavat Venäjällä olevaa tyytymättömyyttä nykymenoon. Tyytymättömyys kumpuaa rintamalta.

- Rintaman realiteetit tuovat esiin, että kaikki ei ole kunnossa. Sen takia se on ehkä lähtenyt sieltä.

Prigozhin on tuonut esiin esimerkiksi asevoimien korruptiota.

- Normaalielämässä sen kanssa pystyy elämään, mutta sitten kun siitä on kiinni ihmishenget, sotilaiden henget, ja se, että toimivatko huoltoketjut ja muut vastaavat, niin se kyllä varmaan iskee kasvoille jyrkemmin.

Kaikkein epäselvin kysymys on Pihlajamaan mukaan se, mihin Prigozhin henkilökohtaisesti pyrkii. On mielenkiintoista, että Prigozhin ei ole ainakaan tässä vaiheessa arvostellut juurikaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

– Pikemminkin hän on sanonut, että Putinia on johdettu harhaan.

Prigozhin hyökkää erittäin voimakkaasti Venäjän puolustusministeriä Sergei Shoigua ja asevoimien komentajaa Valeri Gerasimovia vastaan, mikä on sekin itsessään hyvin epätavallista.

VAIKUTTAA siltä, että kapinayritys otetaan Venäjällä vakavasti, sanoo Pihlajamaa. Rostovista Voronezhiin ja siitä Moskovaan johtavalla moottoritiellä näkyy Googlen karttapalvelussa paljon kiellettyjä ajosuuntia.

- Se on suljettu käytännössä koko tie sieltä etelästä Moskovaan saakka.

Tietä ei muutenkaan ajettaisi hetkessä, mutta nykyhallinto vaikuttaa pelkäävän sitä, että etelästä tultaisiin Moskovaan saakka.

Pihlajamaa muistuttaa, että Venäjän kansa saa sitä tietoa, mitä Venäjän valtion media ja kontrolloitu media antaa ulos. Kuva eroaa länteen välittyvästä kuvasta.

Putinin tänään pitämässä puheessa Pihlajamaan huomion kiinnittivät historialliset vertaukset.

- Verrataan 1917 tilanteeseen ja edelleen korostetaan hirvittävän voimakkaasti sitä, että länsi on sodassa Venäjän kanssa kaikilla sotilaallisilla, taloudellisilla ja informaatiotilan elementeillä. Tässä haetaan nyt uutta suurta isänmaallista sotaa, ja jokin tällainen pieni vallankaappausyritys yrittää häiritä Venäjän kansan yhtenäisyyttä.

Ukraina pyrkii varmasti ottamaan tilanteesta kaiken irti, sanoo Pihlajamaa.

- Varmaan puhutaan, että on vallankaappaus menossa, että nyt isketään.

Venäjän rintamasotilaat ovat Venäjän hallintopropagandan vaikutuspiirissä, ja tiedon leviämistä pyrittäneen estämään.

- Jos tieto leviää siellä Venäjän joukoissa, ja siellä tulee jotain epävarmuutta, niin totta kai se auttaa Ukrainaa vielä lisää.

STT / Emmi Tilvis