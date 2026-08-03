Suomalaisen kaasujalka on raskas etenkin talvella

Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafficin maanteiden ajonopeuksien tutkimusraportista, jonka tiedot perustuvat yhteensä 268:lta liikenteen automaattiselta mittausasemalta kerättyyn dataan viime vuoden kesäkaudelta sekä viimeisimmältä talvikaudelta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55 prosenttia kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella kuin kesällä. Niihin syyllistyi kesällä 10 ja talvikaudella 12 prosenttia kuljettajista.

Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi satasesta kahdeksaankymppiin.

TILASTOT osoittavat ylinopeuksien olevan sitä yleisempiä, mitä matalampi tien nopeusrajoitus on. Tämä on selitettävissä osin kuljettajan nopeusharhalla tai tuttavallisemmin vauhtisokeudella: kun kuljettaja tulee korkeamman nopeusrajoituksen alueelta matalamman nopeusrajoituksen alueelle, hän aliarvioi ajonopeutensa.

Fintrafficin tietoja hyödyntää muun muassa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom liikenneturvallisuuden seurannassa ja kehittämisessä.

Traficomin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki muistuttaa, että jo pieni ylinopeus lisää vakavien onnettomuuksien riskiä. Mitä kovempaa ajetaan, sitä pidemmäksi myös ajoneuvon jarrutusmatka kasvaa.

Traficomin mukaan vuosina 2019-2023 noin puolet kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista ajoi ylinopeutta. Heistä 44 prosenttia ylitti nopeusrajoituksen yli kymmenellä kilometrillä tunnissa.

- Kun ajonopeus kasvaa, vaaratilanteiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen, päätöksentekoon ja väistötoimenpiteisiin on vähemmän aikaa. Samalla välimatkojen sekä nopeuksien arviointivirheet lisääntyvät ja ajoneuvon hallinnan menettämisen riski kasvaa, Rajamäki sanoo tiedotteessa.

YLINOPEUS on vaarallista paitsi maanteillä myös taajamissa. Koulut alkavat eri puolilla Suomea tällä ja ensi viikolla, ja liikenteessä on paljon pieniä ensikertalaisia mielimässä suojatien yli.

Liikenneturvan toukokuisessa kyselyssä noin tuhannesta vastaajasta lähes puolet koki, että vaaratilanteet suojateillä ovat viime vuosina lisääntyneet paljon tai jonkin verran. Toisaalta myös useampi kuin joka kolmas oli sitä mieltä, että tietä annetaan suojatiellä entistä paremmin.

Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi muistuttaa tiedotteessa, että yksittäisetkin läheltä piti -tilanteet jäävät mieleen herkemmin kuin ne ylitykset, joissa kaikki sujuu kuten pitää.

- Suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtuu tietä ylitettäessä. Näistä kaksi kolmesta tapahtuu suojateillä. Ratkaisu monessa tapauksessa löytyy ratin ja penkin välistä. Jokainen voi tehdä suojateistä turvallisemman paikan omilla päätöksillään ja sillä, miten käyttäytyy liikenteessä, Niemi sanoo.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.37.