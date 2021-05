”Suomalaiset eivät aina ymmärrä, kuinka hyvä maa tämä on”

Koronasta huolimatta Silvana Berkille kuuluu hyvää, sillä hän kokee vahvasti, että Suomi on turvallinen maa. Pandemia on kansainvälinen kriisi. Täälläkin talousluvut laskevat, mutta verrattuna muihin maihin olemme pärjänneet hyvin. Berkin mukaan se johtuu siitä, että Suomen järjestelmä on toimiva ja ihmisiä palveleva. Jyrki Liikka

Tällä hetkellä Berki työskentelee Valkeakoskella sosiaalityöntekijänä. Hänen työhönsä kuuluu lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi.

– Perheiden tukeminen on arvokasta työtä, jota teen täydestä sydämestäni.

Varsinkin jos ongelmat ovat perheen sisäisiä, ne aiheuttavat stressiä.

– On monenlaisia ongelmia, pääsääntöisesti arkeen vaikuttavia ja jotka heijastuvat lapsen kehitykseen. Sellaisia ovat esimerkiksi perheen vähävaraisuus ja vanhemmuuden puute. Nämä kaikki aiheuttavat stressiä, joka ajan myötä saattaa johtaa erilaisiin terveydellisiin ongelmiin.

Koronan aikana perheissä on ollut enemmän hankaluuksia, koska liikkumista on rajoitettu. Lapset eivät ole päässeet seurustelemaan sosiaalisiin tiloihin tai harrastuksiin.

– Kaikki vaikuttaa vanhempien psyykeen ja lapset aistivat tämän.

Lähdimme Albaniasta juuri ennen kuin aktivisteja alettiin murhata

Jokaisella maahanmuuttajalla on oma raskas tarinansa.

Berki on asunut vuodesta 1995 lähtien Tampereella.

– Tampere on toinen kotikaupunkini. Toinen on kaupunki Albaniassa, jossain siellä eteläisen Välimeren alueella. Olen kasvanut eri paikassa kuin missä synnyin.

Ennen Suomeen tuloaan Berki asui Romanian pääkaupungissa, Bukarestissa.

– Lähdimme Albaniasta poliittisista syistä. Entinen mieheni oli yksi aktivisteista, joita vainottiin. Lähdimme maasta juuri ennen kuin aktivisteja alettiin murhata. Muuta vaihtoehtoa meillä ei ollut.

Kun heiltä ryöstettiin passit ja rahat, he joutuivat jäämään joksikin aikaa Romaniaan. Albaniaan ei olisi enää voinut palata.

– Albania oli suljettu maa ja koko muu maailma oli meille tuntematon. Emme kärsineet Albaniassa, siellä kärsivät ne, jotka olivat poliittisia aktivisteja tai muuten vangittu eli vain sananvapautta oli rajoitettu.

Albaniassa kenelläkään ei ollut tarve kilpailla elintasosta.

– Maailmassa on paljon tavaraa. Ihmisen onnellisuus ei löydy rahasta, vaan solidaarisuudesta, ja siitä että meillä on ympärillämme muita ihmisiä. Täällä Suomessa on näin. Esimerkiksi tanskalaiset maksavat korkeita veroja, koska he haluavat tukea kokonaisuutta. Heitä kiinnostaa enemmän onnellisuus ja turvallisuus.

Täällä luotetaan tasavertaisuuteen ja demokratiaan

Tänä keväänä Berkin oli aika lähteä ehdokkaaksi kuntavaaleihin.

– Huoleni on se, miksi niin innokkaasti lähdetään oikeistolaisille linjoille. Rahaa ja tavaroita mietitään aivan liikaa. Pelkoni on se, että tietävätkö ihmiset oikeasti mihin se johtaa?

Berkin mukaan Suomen malli on hyvä esimerkki koko maailmalle. Suomella on kaikkialla hyvä maine.

– Täällä luotetaan tasavertaisuuteen ja demokratiaan. Kansa haluaa turvallisuutta enemmän kuin mitään muuta. Ensin tulevat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Meillä on vastuu toisistamme eikä kuten kapitalistimaissa, joissa ihminen on yksin oman onnensa seppä. Mielestäni se, mitä todellisuudessa tavoiteltiin Marxin kirjoissa kansan onnellisuudesta, on toteutettu Suomessa.

Berki lähti varsin myöhään mukaan vaaleihin, siksi vaalien siirto ei häntä haitannut.

Työn alla on ollut vaalikoneisiin vastaaminen.

– Ainoa keino käydä vaalikampanjaa on virtuaalisesti ja mahdollisesti ottaa osaa keskustelutilaisuuksiin sekä paneeleihin.

Kun minua on kiusattu työpaikalla, luottamusmies on taistellut oikeuksistani

Hänen vaaliteemojaan ovat suomalaiset arvot.

– Ihmisten oikeuksien toteuttamiseen liittyy myös kansalaisten itsensä toteuttaminen.

Berkin mukaan Suomessa ei siedetä yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Suomalaiset eivät aina ymmärrä kuinka hyvä maa tämä on.

– Jos kapitalistisessa maassa ihmisen elämä menee raiteiltaan, eikä ole rahaa, ei pääse esimerkiksi terveydenhuollon tarvittaviin toimenpiteisiin. Maailmanhistoriassa on todettu, että kommunismi ei ole ainoa utopia, toinen utopia on kapitalismi. Amerikka on esimerkiksi kamppailut vuosikymmeniä taloudellisten ongelmien kanssa, eikä ole vieläkään päässyt ulos umpikujasta. Se on harmi, että Trump pyrki etsimään vikoja heikoista ryhmistä kuten maahanmuuttajista ja päätti rakentaa muurin heidän välilleen. Kuitenkin ilman maahanmuuttajia, länsimaita ei olisi rakennettu.

Berki sanoo olevansa sitkeä, mutta hän huomauttaa, että järjestelmämme on nostanut hänet ylös vaikeuksista.

– Kun minun on tarvinnut pienituloisena mennä lääkäriin, olen päässyt, sillä sosiaalihuolto on auttanut minua. Kun minua on kiusattu työpaikalla, luottamusmies on taistellut oikeuksistani. Tuollainen apu vähentää kriisihetkellä stressiä.

Hyvinvointivaltiossa pidetään kaikista ihmisistä huolta.

Tamperelaiset eroavat muista siinä, että heillä on sellainen kaunis ironia

Toinen vaaliteema on ekologisuus.

– Suomalaisilla on yksi ihana periaate, kierrätys. Täysin vastaavaa ei maailmalta löydy.

Tämä on arvokas asia, eikä vain teoria, sillä täällä ajatellaan ekologisesti.

Berki muistuttaa, että Suomi on pärjännyt koulutuksen ja tiedon ansiosta, yhteiskunta on onnistunut kasvattamaan ihmisten tietoisuutta.

Valtio tukee myös opiskelijoita, kuten Berkin omaa poikaa, joka on nyt insinööri ja työskentelee rakennussuunnittelijana.

– Maailmassa on paljon nuoria, jotka eivät pysty opiskelemaan.

Berkistä on tullut aikaa myöten hyvin tamperelainen.

– Tamperelaiset eroavat muista siinä, että heillä on sellainen kaunis ironia. Ironia liittyy usein älykkyyteen, eivätkä kaikki ymmärrä sitä.

– Aluksi se ironia ärsytti, mutta tyyli on tarttunut minuun, hymyilee Berki.