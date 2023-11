Suomalaiset jäämässä yhä jumiin Gazaan – ”Siltä se nyt näyttää tällä hetkellä”

Ennakkotietojen mukaan suomalaisia ei pääse tänäänkään ylittämään rajaa Gazasta Egyptiin, konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä kertoi hieman ennen puoltapäivää perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Eihän näitä varmaksi voi tietää, mutta siltä se nyt näyttää tällä hetkellä. Tämän päivän listoilla ei ole suomalaisia eikä muitakaan pohjoismaalaisia, hän kertoi STT:lle.

Israelin pommittamasta Gazasta tehtiin keskiviikkona ensimmäiset evakuoinnit Egyptiin lokakuun 7. päivän jälkeen, jolloin äärijärjestö Hamas hyökkäsi. Kuusi Suomen kansalaista pääsi keskiviikkona ylittämään Gazan rajan Egyptiin.

Ulkoministeriön tietojen mukaan suomalaisia on Gazassa tällä hetkellä alle kymmenen. Heidän joukossaan on Tannerin mukaan lapsia.

- Voi olla, että suuruusluokka ei enää muutukaan. Toivotaan tietysti, että saadaan mahdollisimman pian jäljellä olevat suomalaiset sieltä pois, varsinkin lapset.

SUOMALAISTEN pääsyä pois Gazasta pyytää ulkoministeriö, joka ensin tarkistaa alueella olevien suomalaisten henkilöllisyyden. Suomalaisten tiedot ilmoitetaan sovitun yhteistyöjärjestelyn mukaan Israelin ja Egyptin viranomaisille sekä YK:lle.

Tanner muistuttaa, että vaikka ulkoministeriö pyrkii vaikuttamaan siihen, että suomalaiset pääsisivät mahdollisimman pian pois Gazasta, on ministeriön vaikutusvalta asiassa rajallinen. Hänen mukaansa näyttää siltä, että Israelin ja Egyptin viranomaiset käsittelevät kansallisryhmiä tietyissä lohkoissa.

”Emme me turhaan ole kehottaneet välttämään kaikkea matkustamista Gazaan.”

- Eli tänään ei välttämättä ole suomalaisryhmää listoilla, mutta huomenna voi olla. Jos olisimme tienneet heti kaikista Gazassa olevista suomalaisista, olisimme saattaneet saada heidät kaikki pois heti alkuun keskiviikkona. Mutta tilanne on elänyt, ja meidän tietoomme on tullut pitkin matkaa uusia suomalaisia. Se on ehkä viivästyttänyt tätä.

Tanner huomauttaa, että ulkoministeriö on suositellut vuosien ajan välttämään Gazaan matkustamista.

- Emme me turhaan ole kehottaneet välttämään kaikkea matkustamista Gazaan. Mutta vaikka ihmiset eivät aina noudata suosituksiamme, pyrimme silti heitä hätätilanteessa avustamaan.