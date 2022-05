Suomalaiset kuvakirjasuosikit iloksi myös Ukrainan pakolaislapsille

Mauri Kunnaksen Robin Hood– sekä Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Veeran keittiöpuuhat -kirjat on käännetty ukrainaksi ja lahjoitetaan ensi viikolla Suomen Punaisen Ristin kautta vastaanottokeskuksille. DEMOKRAATTI Demokraatti

YK:n arvioiden mukaan yli 12 miljoonaa ukrainalaista on joutunut pakenemaan kotimaastaan Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Suomeen ukrainalaispakolaisia voi saapua jopa 80 tuhatta, sisäministeriö arvioi. Käynnissä oleva humanitaarinen kriisi on herättänyt monissa halun auttaa. Niin myös rakastetussa lastenkirjailijassa Mauri Kunnaksessa, joka alkoi pohtia, miten hän voisi omalla työllään helpottaa Suomeen saapuvien pakolaislasten oloa.

Maaliskuussa Kunnas sai idean kirjalahjoituksesta. Hän ehdotti, että yhtä hänen kirjoistaan käännettäisiin ukrainaksi ja jaettaisiin Suomeen saapuville ukrainalaispakolaisille. Hän kertoi ideasta myös supersuosituista Tatu ja Patu- ja Veera-kirjoistaan tunnetuille Aino Havukaiselle ja Sami Toivoselle, jotka halusivat ehdottomasti osallistua teoksillaan lahjoitukseen.

Kustannusosakeyhtiö Otava on käännättänyt kirjailijoiden aloitteesta Havukaisen ja Toivosen Veeran keittiöpuuhat- ja Kunnaksen Robin Hood -kirjat ja lahjoittaa 500 kappaletta molempia teoksia SPR:n vastaanottokeskuksille. Kirjat on kääntänyt ukrainaksi Angela Pätynen ja ne on toimittanut Ukrainasta käsin kustannustoimittaja Iryna Malevych.

– Lasten ei pitäisi joutua miettimään sotaa tai pakenemaan kotimaastaan henkensä edestä. Koska yli kaksi kolmasosaa kaikista ukrainalaislapsista on kuitenkin joutunut jättämään kotinsa sodan vuoksi, on tärkeää miettiä, kuinka jokainen meistä voisi auttaa. Toivomme, että vieraassa maassa vieraiden ihmisten ympäröimänä lapset voisivat saada lohtua siitä, että heille voidaan lukea hyvää mieltä tuovia lastenkirjoja heidän omalla kielellään, Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio sanoo.

Jotta kirjoja olisi saatavilla tasapuolisesti erikielisille lapsille, lahjoittaa Otava myös englanninkielisiä Tatun ja Patun Suomi -kirjoja (This is Finland, kääntänyt Owen Witesman) ja Koirien Kalevala -kirjoja (The Canine Kalevala, kääntänyt Tim Steffa), minkä lisäksi Tatun ja Patun Suomea ja Robin Hoodia lahjoitetaan myös suomeksi. Kirjalahjoitus on tehty yhdessä Aste Helsingin ja Otavan kirjapainon kanssa. Kaikki lahjoituksessa mukana olevat yhteistyötahot tekivät käännöksiin liittyvät työt ilman korvausta.