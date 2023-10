Suomalaisia ei tiedetä haavoittuneen Israelissa tai palestiinalaisalueilla

Israelin ja palestiinalaisalueiden välillä puhjenneessa rajussa yhteenotossa ei tiedetä haavoittuneen suomalaisia, ilmoitti Suomen Israelin-suurlähettiläs Nina Nordström STT:lle lauantaina iltapäivällä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nordström kertoi olevansa paraikaa vierailulla Helsingissä mutta pitäneensä päivän mittaan tiiviisti yhteyttä asemapaikalleen Israelin Tel Aviviin.

Nordströmin mukaan suomalaisten Israeliin ja palestiinalaisalueille tekemien matkustusilmoitusten määrä kasvoi odotetusti lauantain mittaan, kun alueen kriisi kärjistyi. Ennen kello 15:tä Suomen ja Israelin aikaa matkustusilmoituksen oli tehnyt Israelin puolelle 245 suomalaista ja palestiinalaisalueiden puolelle 16 suomalaista.

Matkustusilmoitusten määrä oli Nordströmin mukaan ”aika normaali”.

Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteissa ei suositeltu lauantaina iltapäivällä välttämään matkustamista Israeliin tai palestiinalaisalueille. Kello 15:n jälkeen sivustolla luki, että Israeliin meneviä kehotetaan noudattamaan tavanomaista varovaisuutta ja palestiinalaisalueille meneviä erityistä varovaisuutta.

Israelin pelastusviranomaisten mukaan 40 ihmistä on kuollut ja lähes 800 on haavoittunut palestiinalaisen Hamas-järjestön aloitettua hyökkäyksen. Israel on puolestaan tehnyt iskuja Gazan kaistalle, missä ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut.