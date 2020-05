Suomalaisia kannustetaan istuttamaan puita – kaupat jakavat 150 000 siemenkiekkoa

Metsien Suomi -hanke kannustaa suomalaisia henkilökohtaisiin ilmastotekoihin. K-Raudat ja Iskut kaikkialla Suomessa jakavat myymälöissään 18.5. alkaen Metsien Suomi -siemenkiekkoja, joiden avulla on helppo kylvää puita omalle pihalleen tai kesämökilleen.

Kaupoissa on jaossa 150 000 siemenkiekkoa. Yhdessä siemenkiekossa on kuusi siementä, kolme pohjoista ja kolme eteläistä alkuperää. Siementen on arvioitu itävän yli 90-prosenttisella varmuudella.

Yksi täysikokoiseksi kasvanut puu sitoo yhtä paljon hiilidioksidia kuin tavallinen perheauto tuottaa 5000 kilometrin ajomatkalla.

– Kiekon voi kylvää haluamalleen paikalle omaan pihaan tai kesämökille. Metsään siemenkiekkoa ei kannata kylvää, sillä suomalaiset metsänomistajat hoitavat sen tehtävän erinomaisesti istuttamalla vuosittain 150 miljoonaa puuta. Puun istuttaminen on mainio kotitehtävä lapsille ja puun kasvun seuraaminen on antoisaa kaikenikäisille – suomalaisia koululuokkia onkin jo innostunut ideasta, Metsien Suomi -hankkeen markkinointipäällikkö Markus Heinonen kertoo.

Metsien Suomi -hankkeessa ovat mukana muun muassa Suomen Metsäsäätiö, Metsähallitus, MTK, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus, Metsäteollisuus ry, Puunjalostusinsinöörit ry ja Metsämiesten Säätiö. Hankkeen vetovastuussa on Suomen Metsäyhdistys ry.