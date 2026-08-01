Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

1.8.2026 02:00 ・ Päivitetty: 1.8.2026 05:03

Moni suomalainen kyseenalaistaa ilmastomuutoksen – huoli luonnonvarojen riittävyydestä yhteinen

iStock

Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä, ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa.

Vastaajat olivat laajalti samaa mieltä esimerkiksi siitä, että ilmastonmuutos on tieteellinen tosiasia. Näin ajattelee lähes neljä viidestä vastaajasta. Kuitenkin 12 prosenttia vastaajista on väitteen kanssa eri mieltä.

Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä siitä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi, sillä maapallon luonnonvarat eivät kestä nykyisen kaltaista kulutusta.

MYÖS ilmastotoimien kustannukset jakavat kansan rivejä.

Hiukan yli puolet kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Suomen ei tulisi moninkertaistaa rahoitustaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Neljännes vastaajista on sitä mieltä, että tulisi. Näin ajattelevat etenkin nuoret, opiskelijat sekä vasemmistoliiton ja vihreiden tukijat.

Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että maapallo ei kestä kulutuksen lisäämistä.

Samankaltainen tutkimus tehtiin myös vuonna 2022. Tämän vuoden tuloksissa ei ole suuria eroja neljän vuoden takaiseen.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut tuhat ihmistä, ja sen virhemarginaali on enintään kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Jukka Sammalisto

Elokuva
31.7.2026
Arvio: Edes Isabelle Huppert ei pelasta elokuvaa upporikkaasta perijättärestä ja onnenonkijasta
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
30.7.2026
Arvio: Taistelu arktisesta alueesta muuttaa myös Suomen asemaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU