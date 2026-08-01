Moni suomalainen kyseenalaistaa ilmastomuutoksen – huoli luonnonvarojen riittävyydestä yhteinen

Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä, ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa.

Vastaajat olivat laajalti samaa mieltä esimerkiksi siitä, että ilmastonmuutos on tieteellinen tosiasia. Näin ajattelee lähes neljä viidestä vastaajasta. Kuitenkin 12 prosenttia vastaajista on väitteen kanssa eri mieltä.

Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä siitä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi, sillä maapallon luonnonvarat eivät kestä nykyisen kaltaista kulutusta.

MYÖS ilmastotoimien kustannukset jakavat kansan rivejä.

Hiukan yli puolet kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Suomen ei tulisi moninkertaistaa rahoitustaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Neljännes vastaajista on sitä mieltä, että tulisi. Näin ajattelevat etenkin nuoret, opiskelijat sekä vasemmistoliiton ja vihreiden tukijat.

Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että maapallo ei kestä kulutuksen lisäämistä.

Samankaltainen tutkimus tehtiin myös vuonna 2022. Tämän vuoden tuloksissa ei ole suuria eroja neljän vuoden takaiseen.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut tuhat ihmistä, ja sen virhemarginaali on enintään kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.