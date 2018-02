Suomalaisjärjestöt vaativat palautusten keskeyttämistä Afganistaniin – ”Maata ei miltään osin voi pitää turvallisena”

Etelä- ja Lounais-Suomea koetteleva lumimyräkkä on sekoittanut liikennettä teillä, raiteilla ja ilmassakin.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on ollut varhaisaamusta asti käytössä vain yksi kiitotie ja voimassa lentoliikennerajoituksia. Syynä on kova tuuli ja tuiskuava lumi. Tämä on aiheuttanut isoja myöhästymisiä lentoihin.

Lennonjohdosta vastaavan ANS Finlandin viestintäpäällikkö Leena Huhtamaa kertoo, että aamulla lähtevät lennot ovat olleet keskimäärin noin tunnin myöhässä.

– Nyt näyttää siltä, että tämä säilyy samankaltaisena iltapäivään saakka. Kun aamun lennot ovat olleet myöhässä, se vaikuttaa iltapäivän lentoihin. Viiveet tulevat jatkumaan tänään, Huhtamaa sanoo.

Lentoyhtiö Finnair kertoo Twitterissä peruneensa 12 lentoa tältä päivältä. Lentoja on peruttu Helsinki-Vantaalta muun muassa Riikaan, Vilnaan, Brysseliin, Tukholmaan sekä kotimaan kohteisiin.

Lumi jumittaa vaihteet

Raiteillakin lumipyry aiheuttaa ongelmia. VR kertoo, että pyryttävä ja pöllyävä lumi vaikuttaa junaliikenteeseen todennäköisesti koko torstain. Ratapihoille ja vaihteisiin pakkautuva lumi aiheuttaa pulmia.

Kello 11:n maissa kaukojunista aikataulussa puksutti vajaat 70 prosenttia.

Kaukoliikenteessä voi koko maassa tulla myöhästymisiä, vuorojen perumisia ja osa vuoroista voidaan ajaa osittain linja-autoilla, VR kertoo. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ajettaneen loppupäivä harvennetuin vuoroin, kuten aamullakin. Harvennetut vuorot ovat koskeneet A- ja K-junia.

Kehäteillä törmäilyä

Tieliikenteessä pahoilta turmilta ja ruuhkilta on tiettävästi vältytty. Pääkaupunkiseudulla on tapahtunut joitakin peltikolareita muun muassa Nelostiellä, Tuusulanväylällä ja kehäteillä.

Kehä III oli hetken kokonaan poikki idän suuntaan kuorma-auton ja rekan kolarin takia Ala-Tikkurilan liittymän kohdalla. Turmassa ei tullut henkilövahinkoja, Helsingin poliisi kertoi Twitterissä.

Kehä ykkösellä Espoossa Turunväylän eteläpuolella oli muutama raskas ajoneuvo jumissa ennen kello 11:tä, kertoi Liikennevirasto. Tämä jonouttaa liikennettä.

Aamun työmatkaliikenne sujui melko hyvin hankalasta säästä huolimatta, Liikennevirasto kertoo. Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kehui Twitterissä liikenteen kulkeneen aamulla hyvin.

Juttua on päivitetty lisätiedoilla.