Suomalaista trumpismia: Kiusallisen tiedon sivuuttaminen on yleistynyt myös suomalaisessa politiikassa

Uutiset ja väitteet, olivat ne tosia tai keksittyjä, leviävät tässä ajassa uskomattomalla vauhdilla. Ihmiset kiinnittyvät itseään kiinnostaviin sosiaalisen median virtoihin ja pönkittävät omia näkemyksiään.

Harvemmin someen mennään ymmärtämään vastakkaista näkemystä. Klikkijournalismi vie huomion tyhjänpäiväisiin mukauutisiin, ja niiden tarkoitus on mainostajien vakuuttaminen valtavista kävijämääristä. Monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat eivät myy sellaisenaan. On helpompi kärjistää ja oikoa mutkia.

Kuten veden virta, myös tiedon virta on helppo saastuttaa. Globaalissa ja lokaalissa mittakaavassa esimerkiksi ihmisoikeuksien loukkauksia peitellään mitä oudoimmilla julkisuusmanöövereillä, mielipiteitä manipuloidaan ja huomio yritetään kiinnittää olennaisesta epäolennaiseen. Asia-argumenttien sijaan käydään kiinni vastapuoleen henkilönä, faktat arvioidaan niiden esittäjän mukaan, ei tosiasioiden.

Sata vuotta sitten ihmisiä varoitettiin menemästä liian syvälle metsään. Nyt pitää varoittaa eksymästä netin sekavaan viidakkoon.

Ilmiö ei liity vain presidentti Trumpin tapaan reagoida kritiikkiin. Samaa tiedon taivuttelua tapahtuu yleisesti maissa, joissa faktat uhkaavat valtaapitävien asemaa. Unkari, Puola, Venäjä ja Britannia ovat tavalla tai toisella tämän ilmiön esimerkkejä.

Unkari on joutunut EU:n kurinpitomenettelyn kohteeksi, mutta se näyttäisi vain vahvistavan presidentti Orbanin asemaa, Puolassa rikotaan oikeusvaltioperiaatetta ja lehdistön vapautta – ja kansa äänestää samat päättäjät jatkoon. Myös virallinen Venäjä puhuu kaiken parhain päin. Ja kuka voi kieltää, ettei Brexit-äänestyksen tulokseen vaikuttanut juuri oikeaan aikaan levitetty ja kansassa resonoinut epäilys pahasta EU:sta.

Sata vuotta sitten ihmisiä varoitettiin menemästä liian syvälle metsään. Nyt pitää varoittaa eksymästä netin sekavaan viidakkoon. Väärä tieto on vaarallisempi kuin Punahilkan kohtaama isoäidiksi pukeutunut susi.

Kiusallisen tiedon sivuuttaminen on yleistynyt myös suomalaisessa politiikassa. Olen nähnyt tämän ilmiön hyvin läheltä sote-uudistuksen valmistelussa. Vai mitä pitäisi ajatella siitä, että hallitus on halunnut pitää kiinni jo pariin otteeseen perustuslain vastaiseksi todetusta uudistuksestaan, vähätellyt tai sivuuttanut kokonaan asiantuntijoiden kriittiset näkemykset ja esityksen korjaamisen sijaan hyökkää sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua vastaan? Sehän on ihan trumpismia pahimmillaan.