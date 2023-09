Suomalaisten jättisuosikki tekee paluun

Suomalainen pop-rock-yhtye PMMP palaa keikkalavalle ja esiintyy Helsingin Olympiastadionilla ensi kesänä, Warner Music Finland kertoo tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtye lopetti toimintansa kymmenen vuotta sitten, minkä jälkeen se ei ole esiintynyt julkisesti. Yhtyeen lopettamisen jälkeen laulajat Paula Vesala ja Mira Luoti ovat tehneet omia soolouriaan.

PMMP on yksi 2000-luvun tunnetuimmista kotimaisista yhtyeistä. PMMP on julkaissut seitsemän albumia, ja se on palkittu kaikkiaan yhdeksällä Emma-palkinnolla.