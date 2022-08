Suomalaisten kuormittuneisuus ruuhkauttaa kriisipuhelinta – Mieli ry:n puhelimeen vastattiin kesällä useammin kuin koskaan aiemmin

Suomen Mielenterveys ry Mielen kriisipuhelimeen tulevien soittoyritysten määrä on jatkuvassa kasvussa, ja suomalaisten kuormittuneisuus näkyy yhteydenottoruuhkana. Järjestön tiedotteen mukaan heinäkuussa puheluita tuli lähes 35 000. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kriisipuhelintoiminnan päällikön Susanna Winter kertoo tiedotteessa, että 30 000 soittoyrityksen raja on ylitetty joka kuukausi viime marraskuun jälkeen.

Kriisipuhelimen resursseja lisättiin tänä kesänä, ja puhelimeen vastattiin tiedotteen mukaan kesä-heinäkuussa yli 17 000 kertaa. Se on kaksi kertaa enemmän kuin pandemiaa edeltävänä kesänä. Tiedotteen mukaan vastattujen puheluiden määrä oli suurempi kuin koskaan aiemmin.

Tiedotteessa kerrotaan, että miessoittajien määrä kasvoi. Soittajista yleensä joka kolmas on mies. Suurin osa tukea hakevista on pitkään ollut nuoria naisia.

- Olemme pyrkineet lisäämään miesten tietoisuutta keskusteluavusta ja madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä kriisissä, Winter sanoo tiedotteessa.

Yleisin syy soittoon on paha olo, erityisesti ahdistuneisuus. Kesällä soittoja lisäävät ammattilaisten lomista johtuvat tauot palveluissa.

KRIISIPUHELIN AVAA perjantaina ukrainan- ja venäjänkieliset linjat. Aiemmin puhelimessa on saanut apua neljällä kielellä eli suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi ja englanniksi.

Suomeen on saapunut Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kymmeniätuhansia ukrainalaisia. Tiedotteessa sanotaan, että venäjä on yleisin vieras kieli Suomessa, joten venäjänkielinen linja on ollut suunnitteilla jo pitkään.

- Haastavassa elämäntilanteessa on tärkeää pystyä ilmaisemaan itseään tunnekielellä ilman tulkkia, asiantuntija Julia Bagrova sanoo tiedotteessa.

Kriisipuhelin päivystää suomeksi vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Ukrainan- ja venäjänkieliset linjat tulevat palvelemaan neljä tuntia arkipäivisin. Ukrainankielinen linja toimii numerossa 09 2525 0114 ja venäjänkielinen linja numerossa 09 2525 0115.