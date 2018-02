Suomalaistutkija FBI-muistion julkaisusta: ”Kyseessä on tilanne, että yritetään sabotoida Trumpin kampanjaan liittyvää Venäjä-tutkintaa”

Yhdysvalloissa kohutun FBI-muistion julkaiseminen on johtanut poliittisesti erittäin kummalliseen tilanteeseen, arvioi Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen.

Presidentti Donald Trump antoi perjantaina luvan julkistaa salaisiksi luokiteltuihin tietoihin nojaavan muistion, jossa nostettiin esiin epäilyjä FBI:n valtuuksien väärinkäytöstä. Nelisivuisen muistion mukaan FBI käytti kyseenalaisia perusteita saadakseen luvan tarkkailla Trumpin avustajaa Carter Pagea, jolla oli laajat Venäjä-kontaktit.

– Tämä on erittäin eriskummallinen tilanne, koska tässä on kysymyksessä Trumpin oma FBI ja oma oikeusministeriö. Tässä käydään ikään kuin sotaa omia toimielimiä vastaan, Heiskanen sanoo.

Hän katsoo, että muistion julkaisemisella pyritään nakertamaan Trumpin vaalikampanjaa tutkivan FBI:n työryhmän uskottavuutta. Oman lisänsä soppaan tuo se, että myös Venäjän yhteyksien tutkintaa johtava erityissyyttäjä Robert Mueller on republikaani.

– Olisi poliittisesti erittäin hankalaa ja tuhoisaa, jos Trump erottaisi tämän tutkinnanjohtajan.

– Kyseessä on tilanne, että yritetään sabotoida Trumpin kampanjaan liittyvää Venäjä-tutkintaa. Silloin seurauksena on, että on tutkinnan lopputulos mikä tahansa, niin sen uskottavuutta pystytään horjuttamaan, Heiskanen sanoo.

Kun muistio kyseenalaistaa tutkinnan, niin demokraatit ovat kyseenalaistaneet muistion sisällön. Heidän mukaansa muistio antaa väärän kuvan, koska asioita on irrotettu yhteyksistään ja jopa vääristelty. Demokraatit ovat myös tarjonneet julkaistavaksi omaa muistiotaan aiheesta, mutta sitä ei ole julkaistu.

Heiskanen huomauttaa, että kohu nousi jo muistion julkaisuaikeista. Etukäteen keskustelua herättivät muistion sisältämät salaiset tiedot, joilla voisi olla seuraamuksia joillekin yksittäisille henkilöille.

Heiskasen mielestä keskeistä muistiossa on, että se perustuu väitteeseen, jonka mukaan koko Christopher Steelen tutkimustyö on ollut Trump-vastainen poliittinen ajojahti. Steele on laatinut runsas vuosi sitten julkisuuteen tulleen asiakirjan, joka sisältää muun muassa syytöksiä Trumpin kampanjan yhteyksistä Venäjään.

STT–LIISA KUJALA