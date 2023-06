Suomalaistutkija: Voi olla hyvin merkittävä käänne sodassa

Palkkasotilasryhmä Wagnerin kapinan onnistuminen on epätodennäköistä, arvioi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkija Jyri Lavikainen STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Vaikea nähdä, että se voisi onnistua. Ainoa mahdollisuus onnistua olisi se, että Venäjän turvallisuuskoneisto hylkäisi (presidentti) Vladimir Putinin ja sopisi vallanjaosta (palkkasotilasryhmän johtajan) Jevgeni Prigozhinin kanssa, Lavikainen sanoo.

Lavikaisen mukaan Venäjän kansalliskaartia mobilisoidaan todennäköisesti jo tällä hetkellä ja joukkoja viedään suojaamaan Moskovaa.

- Moskova on ainoa realistinen mahdollisuus Prigozhinille, ja sinne Wagner-joukot ovatkin ilmeisesti pyrkimässä.

Lavikainen sanoo, ettei osannut odottaa Wagner-joukkojen kapinaa, mutta ei toisaalta yllättynyt, kun se lopulta tapahtui.

- Jo viime kesästä lähtien Prigozhin on haastanut riitaa Venäjän asevoimien kanssa, ja se on vain jatkunut ja jatkunut. Retoriikka on koventunut ja alkanut kohdistua myös Putiniin. Tavallaan tarina on nyt saavuttanut kulminaatiopisteensä, hän kuvailee.

Lavikainen arvioi, että kapinaan johtaneet tapahtumat käynnisti se, kun Venäjän puolustusministeriö yritti ottaa Wagnerin hallintaansa.

- Prigozhin on varmaankin arvioinut, ettei hän selviydy, ellei hän iske itse ensin. Mikä olisi ollut hänen asemansa Venäjällä, jos hän olisi joutunut luopumaan Wagnerista?

VAIKKA kapina ei onnistuisikaan, se voi Lavikaisen mukaan olla Venäjän ja Ukrainan välisen sodan kokonaiskuvassa hyvinkin merkittävä käänne.

– Ensimmäistä kertaa sodan aikana Venäjän asevoimien huomio on Venäjän sisällä eikä Ukrainassa, ja sen lisäksi Ukraina vielä käynnistelee vastahyökkäystään.

Lavikaisen mukaan kapina on paljon isompi käänne kuin mitä Ukrainan vastahyökkäys yksinään olisi ollut.

- Se (kuinka suuri käänne kapina on) riippuu siitä, miten nopeasti asia ratkeaa ja kykeneekö Ukraina käyttämään tilanteen hyödykseen. Tämä saattaa olla jopa sodan merkittävin käänne sitten sen, kun Venäjän joukot vetäytyivät Kiovan ympäriltä (maalis-huhtikuussa 2022). Tämä voi tarjota Ukrainalle loistavan mahdollisuuden saada isoja voittoja rintamalla, hän sanoo.

Lavikainen pitää käytännössä varmana, että Ukraina pyrkii hyödyntämään tilanteen jollain tavalla.

- Jos tässä käy niin, että Venäjän asevoimat ja Wagner joutuvat käymään kovia taisteluita, niin kyllä se vähän mietityttää, että miten Venäjän asevoimat voi samaan aikaan huoltaa Ukrainassa taistelevia joukkojaan. Siitä tulisi varmasti monimutkaisempaa, mikä tarkoittaa sitä, että silloin Ukraina pystyy iskemään.