Politiikka

7.5.2026 14:30 ・ Päivitetty: 7.5.2026 14:30

Suomeen ennätystuet EU:n rahastosta – 224 miljoonaa euroa

Suomalaisen Vetyalfa Oy:n Cloudberry-hanke on saamassa Euroopan komission innovaatiorahastolta noin 224 miljoonan euron tuen.

Demokraatti

Vetyalfan tuki on yksi innovaatiorahaston vuoden 2025 vetyhuutokaupan avulla valituista yhdeksästä kärkihankeesta, joiden kanssa edetään sopimusneuvotteluihin. Komissio julkaisi huutokaupan tulokset torstaina.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan valitut hankkeet saavat yhteensä noin 1,09 miljardia euroa EU:n rahoitusta, josta suomalaisen hankkeen osuus olisi noin 224 miljoonaa euroa. Se on suurin EU:n innovaatiorahastosta koskaan Suomeen myönnettävä tuki.

Lopullinen summa täsmentyy TEMin tiedotteen mukaan siinä vaiheessa, kun hyväksytyt hankkeet allekirjoittavat avustussopimuksen Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA:n kanssa.

SOPIMUSTEN odotetaan tulevan allekirjoitetuiksi vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä. Sen jälkeen yrityksen tulee tehdä investointi/rakentamispäätös 2,5 vuoden kuluessa allekirjoittamisesta ja aloitettava toiminta viiden vuoden kuluessa.

EU:n innovaatiorahasto tukee projekteja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä, edistävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa, parantavat energiatehokkuutta sekä mahdollistavat päästöjen vähentämisen energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla.

