Suomeen lisää EU:n yhteisiä valmiusvarastoja – ”Varaudumme koko EU:n tasolla entistä paremmin väestön terveyttä uhkaaviin tilanteisiin”

Liki 63 miljoonan euron arvoisessa hankkeessa varastoidaan muun muassa lääkkeitä, säteilymittareita, kirurgisia instrumentteja ja hoitotarvikkeita, kertoo sisäministeriö.

Jo tämän vuoden alkupuolella Suomi sai lähes 250 miljoonan euron arvoisen EU:n pelastus- ja lääkintämateriaalia koskevan varastointihankkeen. Siten Suomi on saanut Euroopan komissiolta kokonaisuudessaan yli 300 miljoonaa euroa valmiusvarastojen perustamiseen.

Varastot ovat kaikkien EU-maiden yhteisiä, ja ne kuuluvat vuonna 2001 perustettuun EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Maa voi tarvittaessa pyytää apua EU:n hätäavun koordinointikeskukselta. Mekanismin avulla on annettu apua muun muassa Turkin ja Syyrian maanjäristysalueille, Euroopan maastopaloihin sekä Ukrainalle Venäjän hyökkäyssodan alettua.

Suomessa varastoidun materiaalin on oltava valmista lähetettäväksi apua pyytäneeseen maahan 12 tunnin kuluessa siitä, kun avustustarjous on hyväksytty. Nyt perustettavissa varastoissa ensimmäisten erien on tarkoitus olla lähtövalmiudessa vuoden 2025 alkupuolella.