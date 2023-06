Suomeen merkittävä uusi luonnonsuojelualue

Keski-Suomeen perustetaan merkittävä yksityinen luonnonsuojelualue metsäpääomayhtiö Finsilvan maille. Lempaatsuon luonnonsuojelualue sijaitsee Keuruun ja Jämsän rajalla ja on kooltaan 172 hehtaaria. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Finsilvan maankäyttöasiantuntija Antti Hiltusen mukaan alue on poikkeuksellisen suuri yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi.

- Alueen suojelemisesta on keskusteltu jo aiemmin, ja nyt aika oli kypsä luonnonsuojelualueen perustamiselle, Hiltunen sanoo tiedotteessa.

Keski-Suomen ely-keskus hyväksyi alueen osaksi Helmi-ohjelmaa. Se on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja.

- Kyse on keskisuomalaisittain ja myös valtakunnallisesti merkittävästä suojelupäätöksestä. On harvinaista, että yhdellä päätöksellä saadaan näin iso suokokonaisuus suojeltua. Nyt se oli mahdollista, kun Finsilva omistaa yksin lähes koko Lempaatsuon alueen, Keski-Suomen ely-keskuksen ostoneuvottelija Jouni Leminen sanoo tiedotteessa.

UUSI luonnonsuojelualue on monipuolinen ja yhtenäinen suoalue ja siitä jopa kolmannes on luonnontilassa, Keski-Suomen ely-keskuksen biologi Johanna Hallman kertoo tiedotteessa ja jatkaa:

- Alueella on noin 20 eri suotyyppiä, joista moni on uhanalaisia. Esimerkiksi lettoräme on äärimmäisen uhanalainen suotyyppi, ja Lempaatsuolla on Keski-Suomen parhaimpia lettoja. Alueen lajisto on muutenkin poikkeuksellisen monipuolinen, ja siellä tavataan monia harvinaisia sammallajeja, kuten pelkästään letoilla kasvavaa matosammalta.

Finsilvan omistamilta mailta suojellaan lisäksi Viitasaarella sijaitseva 140-vuotias havupuumetsikkö. Sen koko on kahdeksan hehtaaria.

Nyt suojeltavilla alueilla saa myös jatkossa retkeillä, sienestää ja marjastaa sekä lupien puitteissa myös metsästää. Suojelun jälkeen alueet on kuitenkin rauhoitettu metsätalouden toimenpiteiltä, kuten puiden hakkuilta ja teiden rakentamiselta.