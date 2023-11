Suomeen odotetaan ennätysmäärää talvimatkailijoita

Suomeen on tulossa ennätysmäärä ulkomaisia talvimatkailijoita, ennustaa Suomeen kohdistuvaa matkailua edistävä Business Finland.

Business Finlandin mukaan lentovaraukset Suomeen marras-helmikuussa ovat vahvassa kasvussa erityisesti Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Suomen talvimatkailun ykköskohde on Lappi, sillä viime talvena 62 prosenttia ulkomaisista yöpymisistä rekisteröitiin Lapin ja Kuusamon alueella. Kaikkiaan Lapin ja Kuusamon alueella yövyttiin viime talvena 1,1 miljoonaa kertaa.

Pääkaupunkiseudulle suuntautui 24 prosenttia viime talven yöpymisistä. Rannikkosaariston ja Järvi-Suomen alueille suuntautui kullekin 7 prosenttia viime talven yöpymisistä.

- Lapin saavutettavuus on parantunut tänä vuonna entisestään, kun yhä useampi eurooppalainen lentoyhtiö on ottanut Lapin kohteita mukaan talvikuukausien reittilentotarjontaansa, Visit Finlandin asiantuntija Sini Markoff sanoo tiedotteessa. Visit Finland on osa Business Finlandia.