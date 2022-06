Suomelle ensimmäinen langettava ratkaisu YK:n rotusyrjinnän vastaiselta komitealta

Yhdistyneiden kansakuntien rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD) on antanut eilen ratkaisunsa saamelaisten vaaliluetteloon hyväksyttyjä henkilöitä koskevassa asiassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta tiedottaa ulkoministeriö.

Valittajat valittivat korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 2015 ja 2016 antamista päätöksistä, jotka koskivat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä.

Valittajat katsoivat, että ottamalla saamelaiskäräjien vaaliluetteloon vaalilautakunnan tunnustamattomia henkilöitä, päätökset ovat edistäneet sellaisten henkilöiden ottamista mukaan, jotka eivät ole täysin sitoutuneet puolustamaan alkuperäiskansojen oikeuksia.

Komitea toteaa ratkaisussaan Suomen loukanneen yleissopimuksen 5 artiklan c kohtaa valittajien poliittisista oikeuksista, erityisesti oikeuksista osallistua vaaleihin – äänestää ja olla ehdokkaana vaaleissa – yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella, osallistua hallitukseen sekä julkisten asioiden hoitoon kaikilla tasoilla sekä päästä yhtäläisesti osalliseksi julkisista palveluksista.

Komitea katsoo, että KHO:n ratkaisut ovat voineet keinotekoisesti muuttaa saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutettuja, mikä on vaikuttanut sen kykyyn aidosti edustaa saamelaisia ja heidän etujaan. Näin ollen KHO:n päätökset, jotka poikkesivat ilman ilmeistä perustetta voimassa olevan lain olemassa olevasta oikeasta tulkinnasta, ovat loukanneet valittajien oikeutta saamelaisena alkuperäiskansana määrätä kollektiivisesti saamelaiskäräjien kokoonpanosta ja osallistua yleisten asioiden hoitamiseen siten kuin yleissopimuksen 5 artiklan c kohdassa on turvattu.

Komitea ei todennut 5 artiklan a kohdan eikä e kohdan loukkausta.

Komitea suosittelee, että Suomi tarjoaa valittajille tehokkaan oikeussuojakeinon käynnistämällä kiireellisesti aidon neuvottelun saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:n tarkistamiseksi. Komitean mukaan on varmistettava, että saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutta koskevat kriteerit määritellään kunnioittaen saamelaisten oikeutta antaa vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus heidän omaan jäsenyyteensä ja poliittiseen osallistumiseensa liittyvissä asioissa.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori, kantajia edustanut Martin Scheinen toteaa Twitterissä, että kysessä on ensimmäinen kerta, kun Suomi saa langettavan ratkaisun YK:n rotusyrjinnän vastaiselta komitealta.

Suomi on ensimmäistä kertaa saanut langettavan ratkaisun YK:n rotusyrjinnän vastaiselta komitealta, jonka toimivallan tutkia yksilövalituksia se hyväksyi vuonna 1994. Todettu loukkaus koskee korkeimman hallinto-oikeuden toimintaa vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien yhteydessä. 1/x — Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) June 14, 2022