29.5.2026 13:48 ・ Päivitetty: 29.5.2026 13:48

Suomelta 33. Ukraina-paketti – Häkkänen: Vahvistaa Suomen puolustusteollista pohjaa

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä perjantaina.

Nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on puolustusministeriön mukaan noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia jo 3,4 miljardin euron arvosta. Tämänkertainen paketti sisältää sekä Puolustusvoimien varastoluovutuksia että kotimaiselta teollisuudelta hankittua materiaalia.

– Ukraina tarvitsee edelleen läntisten liittolaistensa tukea puolustustaistelussaan. Venäjä jatkaa rikollista hyökkäyssotaansa jo viidettä vuotta. Suomi on sitoutunut tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin tarvitaan. Tämä vahvistaa myös Suomen puolustusteollista pohjaa. Jo kymmenet suomalaiset yritykset ovat päässeet näiden tukipakettien myötä näyttämään tuotteidensa toimivuuden kovimmassa mahdollisessa paikassa, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takaamiseksi avun tarkemmasta sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin. Avussa on puolustusministeriön mukaan huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että Puolustusvoimien resurssitilannetta.

