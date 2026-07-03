Suomen europarlamentaarikot eivät pihtailisi maamme EU-jäsenmaksuista

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) esitys siitä, että Suomen pitäisi vaatia EU-jäsenmaksuunsa alennusta tulevassa rahoituskehyksessä saa tyrmäävän vastaanoton suomalaisilta europarlamentaarikoilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuusi suomalaista europarlamentaarikkoa kommentoi valtiovarainministerin avausta EU-parlamentin Suomen-toimiston perjantaina järjestämässä virtuaalisessa aamukahvitilaisuudessa.

Purra esitti tiistaina julkaisemassaan kolumnissa, että Suomen tulee olla EU-politiikassa terveesti itsekäs. Tässä yhteydessä Purra nosti esiin vaihtoehdon, että Suomi vaatisi jäsenmaksuunsa alennusta tulevassa rahoituskehyksessä.

EU:ssa neuvotellaan parhaillaan vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä. Tavoitteena on, että monivuotisesta budjetista päästään sopuun vuoden loppuun mennessä.

Sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden mepit suhtautuivat torjuvasti valtiovarainministerin avaukseen. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen ei tällä kertaa osallistunut aamukahvitilaisuuteen.

- Aika haastava vaatimus lähteä muuttamaan tätä rahoitusrakennetta varsinkin, kun Suomi on kuitenkin selkeästi keskituloiltaan rikkaimmasta päästä EU-maita, Pekka Toveri (kok.) sanoi.

- En näe tätä järkevänä enkä usko, että tällä on kauheasti tulevaisuutta, hän jatkoi.

DEMARIMEPPI Eero Heinäluoman mielestä Purran avausta pitää lukea ensi keväänä häämöttävien eduskuntavaalien valossa.

- Kyllä tämä vähän vaikuttaa vaaleihin valmistautumiselta ja vaalipropagandalta, Heinäluoma sanoi.

Heinäluoma ei pitänyt kestävänä yhtälönä sitä, että Suomi vaatisi alennusta jäsenmaksuunsa ja samaan aikaan haluaisi lisärahoitusta esimerkiksi EU:n itärajan ja itäisen Suomen kehityksen tukemiseen.

- Pidän tätä valitettavana eikä tämä luo Suomesta kovin uskottavaa kuvaa, jos tätä ruvetaan laveammalti Euroopassa esittelemään, Heinäluoma summasi.

”Vaikuttaa vaaleihin valmistautumiselta ja vaalipropagandalta”

Keskustan Elsi Katainen piti Purran avausta ”hyvin epärealistisena” ja muistutti jäsenmaksujen perustuvan jäsenmaiden bruttokansantuotteeseen.

VIHREIDEN Ville Niinistön mielestä Purran avaus edustaa EU-vastaista kansan kosiskelua, johon tarttuminen vain haittaisi Suomen etujen ajamista budjettineuvotteluissa.

- Suomi käyttäisi kaikki neuvottelupelimerkkinsä asiaan, jossa me häviäisimme joka tapauksessa, mutta ärsyttäisimme kaikkia muita, Niinistö sanoi.

- Toivottavasti kokoomus ja hallitus ei ota tästä koppia eikä hukkaa Suomen neuvottelupääomaa asiaan, jossa me vain häviäisimme, hän jatkoi.

Vasemmistoliiton Jussi Saramo muistutti, että Suomen suhteellinen nettomaksuosuus on jo vähentynyt pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen aikana Suomen kehnon talouskehityksen vuoksi.

- Tämän takia näyttää siltä, että populisteilla on jatkossa vähemmän puhuttavaa tästä, mutta eihän tämä kovin hyvä tilanne ole, Saramo sanoi.

OLIKO TÄMÄ Purralta vitsi, kertoi RKP:n Anna-Maja Henriksson aluksi luulleensa .

- Jos on vähänkin ollut politiikassa sisällä, niin tietää, että tällainen ajatus ei lennä pitkälle, Henriksson tiivisti.

Sen sijaan, että puhutaan jäsenmaksun alentamisesta, Suomen hallituksen tulisi Henrikssonin mukaan nostaa budjettineuvotteluissa kunnianhimoaan esimerkiksi lisärahoituksen hankkimisessa Itä-Suomen tukemiseen.

Ukrainan sodan luoma tilanne on Henrikssonin mukaan luonut poikkeuksellisen tilaisuuden sille, että Itä-Suomeen voisi olla saatavissa EU-rahoitusta.

- Se, että me vahvistamme meidän itäistä rajaamme ja Itä-Suomea, se vahvistaa koko Eurooppaa, Henriksson painotti.

Teksti: STT / Tuomas Savonen